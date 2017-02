Cocco no se opone a la cláusula

El Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco, opinó que la incorporación de una cláusula gatillo en el acuerdo con los intendentes, podría ser un punto de consenso en la negociación. Pero que todo depende del porcentaje inicial que se establezca.

Si bien aclaró que el tema deberá ser analizado por la asamblea de delegados, Cocco no se mostró en contra de esta opción que el Gobierno propuso en las paritarias con los gremios estatales.

"A nosotros todo lo que nos lleve a no perder el poder adquisitivo, nos parece perfecto. Pero queremos ver cómo hacemos para recuperar lo que hemos perdido en 2016, que se vea plasmado en una mejora. Después analizaremos la cláusula", agregó.

En este sentido, Cocco reconoció que existe una diferencia con los intendentes en relación a lo que fue la inflación del año pasado, ya que para el gremio estuvo muy por encima de la pauta salarial que tuvieron los trabajadores. "Si el porcentaje satisface nuestras necesidades, no me parece descabellado que después se aplique una cláusula gatillo", señaló.

"Sabemos que hay una bajada de línea del Gobierno Nacional para que los acuerdos no superen un 18%. Pero está más que claro que nosotros necesitamos una recomposición salarial. Y lo que no queremos es seguir teniendo pérdidas del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que en el año y meses que lleva el Gobierno de Macri, el salario se ha visto impactado", manifestó el sindicalista.

"Todo nos está costando mucho más. Nosotros creemos que el salario se ha depreciado fuertemente, y todas estas políticas han impactado sobre los trabajadores. Solo nosotros estamos sufriendo todo lo que está ocurriendo en la Argentina. No vemos una sola política en favor de los trabajadores", concluyó.