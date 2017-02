Agroquímicos: postergan la reunión del Concejo con IDS

Se sigue postergando el debate en el Concejo Municipal sobre la línea agronómica. Es que para hoy a las 9 estaba pautada una reunión con el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS) y algunos de los consultados para realizar un informe sobre la línea agronómica. Pero, a menos de 24 horas de concretarse, se decidió desde el Cuerpo Legislativo, suspenderla.

Los motivos que se dieron fueron variados. Algunos hablaron de algún impedimento en los invitados a participar por parte del IDS. Otros, plantearon cuestiones de salud personales. También se habló de que ciertos ediles plantearon ciertas dudas y que querían realizar consultas antes de concretar el encuentro. De cualquier forma, negaron que hubiera "algo raro" de por medio.

"Después de que hagamos la reunión con el Instituto, ya no nos queda más margen", sentenciaron desde el sexto piso. Y es por eso que el encuentro no podría postergarse mucho más allá de una o dos semanas. Probablemente sean dos: la semana que viene es corta y el miércoles 1º a las 8.30 habrá una sesión por el campus de la UNRA. Habrá que coordinar con el IDS para ver si podría jueves o viernes.

De cualquier forma, como hoy por hoy no hay proyecto -el que estaba perdió estado parlamentario en diciembre- se presentar nuevamente. Podría ser el mismo que estaba y ser modificado en comisión o bien, uno redactado desde cero, tomando en cuenta las consideraciones que se planteen en el encuentro. Así las cosas, estiman que recién llegaría al recinto en abril.



LA LEY EN SANTA FE

También planteó en el Concejo Municipal que en Santa Fe, algunos diputados mantenían ayer un encuentro para volver a plantear el tema en la Legislatura. Desde hace años, en la Cámara Baja se le da media sanción a algún proyecto, que termina perdiendo estado parlamentario en algún cajón del Senado.

Ante esta situación, algunos sostienen (al menos, públicamente) que el Cuerpo Legislativo local debería tomar riendas en el asunto y dejar de esperar que la Provincia dé un marco normativo: lo más probable es que nunca llegue.



EL INFORME DEL IDS

En agosto del año pasado, la agrupación Nueva Ecología de la Tierra (NET) reclamó de manera silenciosa en todas las sesiones -salvo en una- el debate sobre la línea agronómica. En la actualidad, en Rafaela, está fijada en unos 200 metros. El proyecto que había presentado en 2012 Daniel Ricotti cuando era concejal (solamente una vez tuvo despacho, pero volvió a comisión por los mismos motivos que hoy se suspende el encuentro con el IDS: dudas y mayor diálogo) plantea mantener los 200 metros, pero aumentar los controles en los 800 restantes.

Lo cierto es que luego de varias semanas de ver pancartas en las sesiones, los concejales decidieron tomar el tema y en septiembre convocar al flamante Instituto de Desarrollo Sustentable para que de su opinión sobre el tema (aunque no sería vinculante: solamente sería una visión a tener en cuenta). Pero no lo hizo: no presentó un dictamen, sino un informe, recabando importante información sobre jurisprudencia, legislaciones, y la entrevista a 14 profesionales de Rafaela y de relevancia nacional. Con todo, presentó un resumen, no una conclusión, lo que hubiera implicado tomar una postura.

El informe se debía entregar en diciembre, pero se tomaron unos meses más para tener una mayor cantidad de entrevistados. Y es por eso que a comienzos de febrero ya se sabía que el 14 se entregaba (finalmente, fue el 15) y que el 24 habría una razón. Súbitamente, aparecieron dudas no resueltas durante varias semanas.