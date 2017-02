"Generar confianza" para inversores Nacionales 24/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO AFP-NA MACRI./ Se reunió con Diego Simeone en el Palacio Real de El Pardo.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri se pronunció ayer a favor de "continuar generando confianza" y si bien reconoció que "falta mucho", es "importante" lo que su gestión ha logrado desde que comenzó.

"Falta mucho pero también es importante mirar un segundo atrás y ver todo lo que hemos logrado en 14 meses", señaló Macri, durante una conferencia de prensa que compartió en Madrid con su par español, Mariano Rajoy.

Macri se pronunció a favor de "continuar generando confianza no en base a nuestro discurso sino a nuestros actos; que cada cosa que hagamos refuerce el aprendizaje" y en el marco de las renovadas relaciones confirmó que invitó visitar el país tanto a los reyes de España como a Rajoy.

En el Palacio de la Moncloa, tras una reunión de trabajo con Rajoy, Macri habló de la importancia de generar "confianza entre los países, estabilizando la macroeconomía y con reglas claras".

En ese sentido aseguró que "hay más de 300 empresas esperando" invertir en el país del área de bienes y servicios, tras afirmar que "esperamos más inversiones en esta nueva etapa para crear todos juntos oportunidades para los argentinos".

Reiteró además su compromiso de "reducir la pobreza" en el país y dijo que "Argentina pondrá todo sobre la mesa para ayudar y crear empleo".

Macri transmitió "el afecto del pueblo argentino a España" que definió como "enorme y único" por los millones de españoles que "se instalaron" en nuestro país y "nos ayudaron a construir nuestro futuro".

"No sólo nos une el pasado, sino el futuro", precisó Macri quien aclaró que "mientras hay más incertidumbre en el escenario internacional tenemos que apostar juntos para mejorar los estándares de vida" de la gente.

Asimismo, habló de la "importancia" del "recomienzo de negociaciones con la Unión Europea para que se transforme en algo concreto que ayude a integrarnos".

Con sentido del humor, el mandatario le aclaró a Rajoy que el "único ruido que nos cuesta perdonarles es que nos saquen sistemáticamente los mejores jugadores de fútbol y entrenadores".

Sobre los reclamos territoriales de Gibraltar y Malvinas que respectivamente España y Argentina comparten con el Reino de Gran Bretaña, ambos presidentes aclararon que sobre esa cuestión "no" se habló durante la reunión.

De todos modos, Macri dijo: "quiero agradecer la posición que siempre ha tenido el gobierno español sobre nuestro legítimo reclamo".

Por su parte, Rajoy destacó las "fuertes relaciones bilaterales" entre ambos países y celebró que esos vínculos "hayan retomado su tradicional vigor" tras unos años de distanciamiento.

El mandatario español, aseguró que "lo que más nos une es el futuro con relaciones bilaterales".

Durante la declaración conjunta previo a responder preguntas de la prensa, Rajoy precisó que durante el encuentro hablaron sobre "la situación política interna de España y Argentina".

En ese contexto, el mandatario español elogió a Macri por "la ambiciosa política reformista que lleva a cabo", tras calificar la importancia del "levantamiento del cepo cambiario, la eliminación de aranceles a la exportación, la simplificación aduanera y la actualización tarifaria".

Rajoy, destacó que "los pronósticos para la economía argentina de este año son mucho mejores", tras indicar que "la consolidación presupuestaria nos ocupó y nos sigue ocupando", aseguró que "se está haciendo a un muy buen ritmo".

Respecto a las relaciones bilaterales, afirmó los intercambios que "tras algunos años difíciles han recobrado su tradicional vigor".

En ese marco, celebró la firma del plan de acción sobre la asociación estratégica, por la "importancia" para los dos países.

Desde la mirada de Rajoy, "las decisiones económicas" que se tomaron en Argentina "tendrán sin duda un efecto positivo sobre las inversiones" y aclaró que eso para "España el segundo país inversor", es "importante porque permitirá que invirtamos más para generar empleo".

Por otra parte, consideró que sería muy importante de hacer un acuerdo Mercosur-UE que "sería positivo" para los países de ambas regiones.

En otro pasaje de su exposición el mandatario español indicó que "abrirse al exterior, mejorar las relaciones comerciales quitar trabas y arancelarias siempre redunda en beneficio de las personas".

La situación de la Unión Europea, "estuvo" en la agenda en el diálogo de ambos mandatarios, al respecto Rajoy se remitió al Brexit, y aclaró que en "las previsiones pensamos crecer 2,5 y se creen 400 mil empleos, en los años 15 y 16 crecimos por el 3 por ciento, aspiramos tener 20 millones de españoles

trabajando".

"La visita ha tenido un marco contenido económico, creo que las decisiones adoptadas son importantes" y expresó su creencia que "pronto los ciudadanos argentinos verán los efectos beneficiosos de estas decisiones", agregó.

En materia internacional, sobre la situación política de Venezuela, Macri confirmó que hablaron del tema con Rajoy más allá de la aplicación de la "cláusula democrática" al sostener: "compartimos la enorme preocupación de lo que sufre el pueblo venezolano donde la situación cada día está peor, que algunos siguen negando, donde no se respetan los derechos humanos, como

lo vimos con la condena a Leopoldo López y otros presos políticos".

Macri, aseguró que "seguiremos batallando desde nuestro lugar para defender el legítimo derecho de los venezolanos a elegir sus autoridades y tener un país integrado al mundo".

Asimismo, consideró que "es dramática" como se "ha empeorada la situación en en los últimos meses" en ese país.

El Presidente Español, recibió a Macri y su comitiva en el Edificio de Consejo de Ministros.

La Reunión de Trabajo se realizó en la Sala Tapies con la presencia por España de Estanislao de Grandes, Embajador en Argentina; Jorge Moragas, Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Carmen Martínez Castro, Secretaria de Estado de Comunicación; Eva Valle, Directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y Bernardo Sicart, Director del Departamento de Asuntos Internacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.