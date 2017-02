No las "limpiaba", las abusaba

La "terapia" -según describió una de las mujeres- incluyó que debieran desnudarse, y el uso de consoladores y masajes en todo el cuerpo, entre otras acciones.



Sólo una de las víctimas -que son amigas y viven en una localidad del departamento Río Segundo– decidió realizar la denuncia, y en consecuencia en la Fiscalía de Cosquín se dio la orden de realización de allanamientos, y que se impute al denunciado.



SESION "SIN COSTO"



Una de las chicas contó a La Voz del Interior que conoció al presunto abusador en Capilla del Monte, cuando ingresó a su céntrico negocio de venta de ropa para presentar su currículum. Alli el hombre le contó que hacía "trabajos espirituales" y la invitó a una sesión "sin costo".



UNA CALIFICACION



En el contexto de la investigación realizaron allanamientos y se detuvo al sospechoso cuando llegaba a su local de ropa en Capilla del Monte. La información da cuenta de que Victorio Di Salvo, de 40 años de edad, está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante, en grado de tentativa.



Según el fiscal, durante el procedimiento se secuestraron "varios elementos de intimidad sexual y un frasco con un líquido verde que podría ser compatible con el que la denunciante dijo que le dio de beber". El brebaje será analizado por el laboratorio de la Policía Judicial.



¿MASAJES?



La denunciante, de 24 años, relató que el hombre les dijo a ella y a su compañera -a las que atendió por separado- que tenían bloqueado el "chacra sexual". Y precisó "apenas llegué me pidió que me sacara la ropa. Me quedé en ropa interior y me dijo que me quitara el corpiño. Me aseguró que la terapia me haría bien y me pidió que confiara en él".



Según contó, antes de empezar el tratamiento le dio un líquido verde para que bebiera. El hombre le indicó que contenía hierbas y algas para limpiar las energías. "Me pidió que lo tomara rápido y me sentí rara después de beberlo. Sentía que ni podía ir al baño sola", apuntó la joven denunciante.



La joven contó que los masajes no la relajaron, y que, por el contrario, la pusieron tensa, ya que "no sabía hacerlos".



"Mientras me masajeaba me hablaba de sexo, pese a que yo le mencioné que lo que quería era resolver problemas con mi familia", señaló la chica.



Y agregó "estaba tensa y nerviosa y en un momento me abrió la mano y me puso un consolador. Me pidió que me imaginara que era mi pareja y que le hiciera sexo oral. Después sacó dos más y dijo que me imaginara con más de una persona, en tanto me me decía que confiara en él, así lograba destrabarme".



SESION TERMINADA



La joven relató que rompió en llanto y dio por terminada la "sesión" cuando el hombre quiso tocarla. "Yo no paraba de llorar. El me pedía que me tranquilizara, que me relajara, que me estaba ayudando"-



Finalmente, tras casi una hora del inicio de la sesión, la misma se interrumpió.