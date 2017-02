Presentaron el programa para el control de la gestión del Municipio Locales 23/02/2017 Redacción “Lo importante es que siempre gane la ciudad”, expresó el intendente Castellano al destacar una iniciativa que fomenta la participación de la red institucional para monitorear las políticas públicas municipales.

Ampliar FOTO J. BARRERA LANZAMIENTO. Castellano presidió la presentación en sociedad de este espacio de auditoría y control.

El intendente Luis Castellano dio ayer un nuevo paso en su objetivo de construir un espacio participativo que se dedique a auditar la gestión municipal para garantizar la transparencia en el manejo de la cosa pública. En el Complejo Cultural del Viejo Mercado, encabezó la presentación del programa “Rafaela Evalúa, una iniciativa para la transparencia y la participación”, y que contó con la asistencia de referentes de un amplio arco de instituciones de la ciudad, concejales y funcionarios; asimismo, Natalia Aquilino, en representación del programa Incidencia, Monitoreo y Evaluación de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la entidad que colabora en el desarrollo del proyecto. También estuvieron el presidente del Concejo, Silvio Bonafede, la especialista en organismos de evaluación de políticas públicas, Cristina Díaz y la secretaria de Control de Gestión de la municipalidad, Amalia Galantti.

“La evaluación es una necesidad marcada por el signo de los tiempos”, sostuvo Castellano durante el acto al que asistieron incluso concejales de la oposición legislativa que impulsan un proyecto para crear la Unidad de Control Municipal, un organismo auditor. “La necesidad de que los dirigentes podamos ser evaluados por la comunidad”, agregó el Intendente.

“Creo que han pasado muchas cosas en la Argentina y en el mundo, que han provocado un quiebre entre los representantes y los representados, por lo que se necesita reconstruir un vínculo mucho más fuerte de generación de confianza necesaria y básica para gobernar”, indicó Castellano. “Tenemos un debate público que se está dando en el Concejo Municipal, acerca de organismos de evaluación, y nosotros queremos invitarlos a todos a dar un salto hacia el futuro”, enfatizó el titular del Ejecutivo. “Que Rafaela pueda ser líder en la Argentina también en procesos evaluatorios”, remarcó.

Para Castellano, la constitución de "Rafaela Evalúa" trasciende una gestión al señalar: “Hoy nos toca ser oficialismo, mañana nos puede tocar ser oposición, pero lo importante es que gane siempre la ciudad, lo importante es que ganen los ciudadanos, y que gobierne quien gobierne, sepamos que lo que vamos haciendo sea cada vez mejor, que llegue a la mayor cantidad de gente y que fundamentalmente suceda con transparencia; en definitiva, que se hagan bien las cosas”.

“No se trata de que la política evalúe la política, sino que trascendamos ese vínculo, que rompamos ese círculo, para que ingrese la comunidad a través de sus instituciones y sea justamente allí en donde se indiquen los procesos que hay que evaluar y podamos rendir cuenta de evaluación”, declaró en otro pasaje de su discurso el Intendente.

“Mostrar no es lo mismo que demostrar, informar no es lo mismo que comunicar, nosotros no solamente queremos mostrar e informar, sino que queremos demostrar y comunicar, y esto es un proceso en red que nos involucra a todos”, reflexionó.

“Sabemos que caminamos hacia un organismo de evaluación en el que la presencia de la comunidad será clave, sabemos que habrá aportes de todos los sectores, y dentro de esos sectores está también el sector político (la oposición, el Concejo), pero no puede ser el único sector; hay una necesidad imperiosa de incluir a la comunidad toda”, agregó.

“Esto es lo que pretendemos hacer, esto es lo que tenemos que construir juntos, como hacemos las cosas siempre, y ojalá pueda ser un espacio desde el que Rafaela lidere un proceso de transparencia de políticas públicas que replique en toda la Argentina”, enfatizó.

Por su parte, Aquilino subrayó que el CIPPEC “se siente honrado de que Rafaela haya elegido a nuestra organización para ayudarnos en este proceso”. “La evaluación debe ser una función estratégica del Estado. La Argentina en este contexto está extremadamente retrasada, en la región latinoamericana y con respecto a Europa, Argentina está atrasada 30 años en esta discusión. Nuestro rol en el CIPPEC es tratar de que esa discusión progrese y se tecnifique. En este contexto nos parece interesantísimo poder comenzar un diálogo con el municipio de Rafaela con toda la comunidad, con el poder legislativo local para poder pensar entre todos qué podemos hacer en materia de evaluación en Rafaela”, precisó Aquilino, que es oriunda de nuestra ciudad.

Por último, Díaz, consideró que “Rafaela nuevamente está picando en punta, ahora con este tema” y al mismo tiempo resaltó que “es necesario desmitificar la noción de evaluación como algo externo que viene a castigarnos o a premiarnos, y ver el sentido profundo. Evaluar es poner las cosas en relación a valores, contrastar lo que hacemos en relación con valores”.

“El control no corresponde solamente al poder ejecutivo, ni a los concejales ni al órgano de contralor, es de la sociedad toda, por eso a mí me parece muy auspicioso que haya aquí tantos representantes de la sociedad civil, para generar políticas públicas y pensar cómo hacerlas más transparentes, como más equitativas y a la vez evaluarnos”, finalizó Díaz.