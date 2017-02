Lanzamiento nacional del Cuarto Encuentro de Derecho Laboral Locales 23/02/2017 Redacción ATILRA

Ampliar FOTO LA OPINION./ PRESENTACION//Javier Aga, Abel De Manuele, Eduardo Massot, Héctor Ponce y Héctor García.

BUENOS AIRES (Por Marilú Colautti, enviada especial). - En la sede Buenos Aires de la Asociación de Trabajadores Lácteos de la República Argentina, en horas del mediodía de la víspera se procedió al lanzamiento oficial del Cuarto Encuentro Internacional de Derecho Laboral, actividad que se ha convertido ya en una tradición y que anualmente se lleva a cabo en el CET que la organización gremial posee sobre ruta 34 en la ciudad de Sunchales, y que en esta ocasión tendrá vigencia durante los días 30 y 31 de marzo venideros.

El encuentro que, a través de los años ha convocado a expositores de gran prestigio nacionales e internacionales es organizado en forma conjunta por ATILRA y la Facultad de Ciencas Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, colaboran como coorganizadores la Asociación Argentina del derecho de Trabajo y la Seguridad Social y el Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y cuenta con el auspicio de Rubinzal Culzoni editores.

El Encuentro será trabajado bajo el lema "Transformaciones Económicas y vigencia de los derechos humanos fundamentales. La Necesaria construcción de un mundo mejor".

En la oportunidad, y como es de práctica cada vez que se efectúa el lanzamiento, cada uno de quienes representan a los organizadores pronunciaron un mensaje.

El primero en expresarse fue el secretario general a nivel nacional de Atilra Héctor "Etin" Ponce quien se mostró gratificado por la presencia que colmaba el salón de usos múltiples del gremio, reconocimiento que ofreció también en nombre de los demás organizadores y coorganizadores de la realización.

En su mensaje enfatizó que "desde Atilra nos ocupamos de estas cuestiones de este calibre como es la organización de este encuentro de estas características, con alianzas con casas de altos estudios y con entidades representativas de diversos intereses didácticos, educativos, profesionales de todo el país. Para muchos la educación, la cultura suelen cobrar un precio demasiado significativo, desde el punto de vista humano, pero fundamentalmente desde el punto de vista económico, depende del concepto que cada uno de nosotros tengamos del precio y valor de cada una de las cosas. Para Atilra la educación, la cultura y el arte son hechos distintivos y por eso invertimos esfuerzos humanos y económicos en este tipo de acontecimientos, teniendo en cuenta y muy en claro que lo que puede parecer un gasto para nosotros es una inversión".

"Nos abrimos hacia otras instituciones académicas que puedan aportar al mundo del trabajo una visión que las entidades sindicales puede que no la tengamos. Por eso nuestra responsabilidad y obligación es abrir ese cuadro de situación para que este tipo de encuentros pueda ser aprovechado no solamente por la gente de nuestra organización sino por sus características pueda ser aprovechado por profesionales, empresarios, industriales, sindicatos, que en definitiva es lo que necesitamos para la construcción de la sociedad".



ABEL DE MANUELE



El profesional resaltó el reconocimiento a todos los organizadores, y puso especial énfasis en señalar que se siente parte de Atilra, "que desde hace muchos años trabaja y ha privilegiado el tema de la discusión intelectual, la formación de sus cuadros" y recordó la génesis de este encuentro que anualmente se realiza en Sunchales, a partir de una jornadas de capacitación a cuadros del gremio organizador.

Después aportó detalles de la mecánica con la que se desarrollará la realización.



EDUARDO MASSOT



El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, después de los agradecimientos de rigor, manifestó "tomo lo que dijo Ponce, de inversión en capacitación, en cultura; porque a nadie podría llegar a sorprender que un encuentro de este tipo, pensado por una Universidad, un encuentro de esta naturaleza, de esta envergadura, a nivel internacional, realizado por una organización sindical, creo que es llamativo. Creo que en la anterior oportunidad yo había dicho que se había convertido en un clásico en la ciudad de Sunchales, en el interior de la provincia de Santa Fe, lo que constituye un doble mérito porque hay que hacer toda una logística para llevar los conferencistas y asistentes hasta esa ciudad; y es muy valorable esta inversión en educación, es una decisión política que, como dijo el Dr. De Manuele, sabe hacia dónde va".



HECTOR GARCIA



Se escuchó luego el mensaje del Dr. Héctor García, presidente de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, quien manifestó que la asociación que preside "se enorgullece de sumar su auspicio a este encuentro. Agregó "me parece muy importante cómo ha sido diseñado, con la misma solvencia y calidad de realizaciones anteriores".

También exalto el temario "que da muestras claras de que los problemas del derecho del trabajo, el derecho de los trabajadores, que lamentablemente están en fase de retroceso, no pueden resolverse sin convocar a la mesa a especialistas, es importante convocar a economistas". Se sumó a las felicitaciones a todos quienes proyectan la concreción de esta importante actividad.





JAVIER AGA



El decano de la FCJy S de la UNL como sus antecesores destacó la gran cantidad de medios de comunicación social que cubrieron el lanzamiento, y agradeció a los trabajadores de Atilra presentes en el acto e invitó a participar del encuentro.

Manifestación de solidaridad: fue destinada a productores y trabajadores de la provincia de Santa Fe que están pasando un mal momento con la inundación, el agua está haciendo estragos y las pérdidas son millonarias. Hizo votos para que "cuando el agua se retire ningún trabajador pierda su trabajo y ningún productor pierda las ganas de continuar".

Más adelante remarcó que "este Cuarto Encuentro Internacional de Derecho Laboral es un hecho inédito en el país, y es importante que lo destaquemos, no conozco que asociaciones de trabajadores como Atilra, abogados -a través de FACA- y el Colegio de Abogados de Santa Fe, los jueces, los investigadores, los empresarios se reúnan cada uno con su mirada, con su perspectiva, con sus intereses, a discutir, durante dos días seguidos, respetuosamente, con divergencia, pero con mucho respeto, problemas del derecho del trabajo. Esto no sucede habitualmente".