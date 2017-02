Docentes votaron ir al paro y aguardan resolución nacional Locales 23/02/2017 Redacción Los docentes santafesinos definieron su postura: paro de 48 hs. para la primera semana de marzo y un plan de lucha durante las dos semanas siguientes. Hoy se llevará a cabo el Congreso de CTERA, donde se definirá lo que sucederá en todo el país.

Ampliar FOTO AMSAFE ASAMBLEA./ Se tuvieron en cuenta casi 30.000 votos de toda la Provincia.

Parece cada vez más difícil que las clases comiencen el próximo lunes 6 de marzo. Ayer los docentes de Santa Fe aprobaron la propuesta de llevar a cabo un paro de 48 horas. Y si bien aguardarán lo que defina hoy el Congreso de CTERA a nivel nacional, todo indica que habrá medidas de fuerza.

Ayer se llevó a cabo la Asamblea Provincial de AMSAFE donde se realizó el recuento de votos de las mociones que desde el lunes se fueron votando en todos los establecimientos educativos de la Provincia.

En total, hubo 28.707 votos y, si bien la opción que se impuso no fue la más dura (una de ellas proponía que el paro sea por tiempo indeterminado), la cantidad de adhesión que recibió fue contundente.

En este sentido, AMSAFE llevará al Congreso de CTERA no sólo comenzar con este paro, sino avanzar en un plan de lucha durante las tres primeras semanas de marzo, hasta tanto el Gobierno Nacional no convoque a paritarias.

Cabe recordar que, a diferencia de otros años, el foco del conflicto está puesto en la actitud de la Nación frente a las discusiones salariales, y en relación a las discusiones con la Provincia. Es por esto que la definición del Congreso de CTERA es fundamental para conocer finalmente cuál será la postura que tendrán los docentes en este inicio de clases.



LA MEDIDA

Ante la falta de convocatoria a Paritaria Nacional Docente, AMSAFE impulsa para la primera semana de marzo un para para los días 6 y 7, con una marcha nacional el 6. Para el 7, participación en la movilización convocada por la CTA, junto a la CTA Autónoma, la CGT y organizaciones sociales.

Para el 8 de marzo, participar activamente en el paro internacional de Mujeres y facultar a todas las entidades de base de CTERA y delegaciones gremiales a desobligar para sumarse a las convocatorias de las Multisectoriales.

Para la segunda semana de marzo se plantean actos y asambleas junto a la comunidad, mientras que para la tercera semana de marzo una Marcha Federal Educativa con paro de 48hs.

Además, reclamaron la continuidad de los programas de Formación permanente en ejercicio y de los Programas Nacionales: Orquestas, Coros, CAI, CAJ, etcétera.

También piden mayor presupuesto educativo (10% del PBI para el financiamiento educativo) y una reforma tributaria integral.

Finalmente, repudiaron las amenazas sufridas por Roberto Baradel, y el espionaje político del que fueran víctimas Sonia Alesso, Hugo Yasky, Eduardo López, Beto Pianelli junto a más de un centenar de Periodistas, Intelectuales, Dirigentes sociales, sindicales y políticos.