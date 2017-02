SanCor estaría gestionando crédito de u$s 450 millones

Según trascendió en las últimas horas en todos los medios, fuentes vinculadas al sector lácteo confirmaron que SanCor Cooperativas Unidas Ltda., cuya casa central está en la vecina ciudad de Sunchales, estaría gestionando un crédito por 450 millones de dólares para salir del ahogo financiero por el que atraviesa. La cifra es realmente abultada, siendo similar al pedido de endeudamiento que realizó la provincia de Santa Fe para la realización de obras en todo su territorio, de los cuales la Nación solo permitió endeudarse por 250 millones de dólares, lo cual da una clara idea del monto del cual se está hablando, ya que a un dólar de 16 pesos estaríamos hablando de 7.200 millones de pesos.

La empresa cooperativa se vino desprendiendo últimamente de algunos de sus activos, como ocurrió por ejemplo con los yogures y flanes de su marca a la firma Vicentín por 100 millones de dólares, o más reciente la venta de SanCor Bebé, lo cual no alcanzó para paliar el importante déficit además de sus necesidades en materia operativa, razón por la cual en la dirigencia de la empresa se confía en poder acceder a este préstamo con carácter de salvataje, y poder de tal modo reordenar toda la actividad del grupo.

Por su parte se conocieron declaraciones a la agencia Télam del titular de la Mesa de Productores de Leche de la provincia de Santa Fe (Meprolsafe), Marcelo Aimaro, muy contundentes respecto a la situación y perspectivas de la empresa, sosteniendo que "debe más de lo que tiene", calificando la situación de "insostenible" y agregando que "estuve hablando con productores, cuyos abuelos fundaron SanCor, fueron directivos, y me dijeron que esta semana dejarán de entregar leche", agregó. Al respecto advirtió que "si desde la empresa no mandan señales de que algo pueden hacer para pagarles, ellos buscarán otras lácteas para llevar su leche: tienen muchas opciones: Milkaut, Molfino, Williner, Tregar, Verónica, entre otras tantas. El problema justamente es la falta de leche". SanCor "no debe estar pasando de los 2 millones y medio de litros por día. Entre los años 1995 y 2000, los directivos de SanCor proyectaban una empresa para trabajar 7 millones de litros. Hoy, vendió muchas cosas, pero se quedó con las plantas, donde tiene la mayor cantidad de empleados -estimativamente unos 4.000- y no tiene leche", indicó.

Se comenta -según el diario Uno- que "solo faltaría el "visto bueno" del presidente Mauricio Macri, con quien la compañía -se aclaró- "mantiene comunicación directa. Por ello, los directivos de la cooperativa confían en llegar a un acuerdo y que de esa forma el plan de refinanciación tenga buenos resultados".

Desde Sancor señalaron al diario Uno que cuando "tengan algo que comunicar lo harán a través de los mecanismos oficiales". La empresa láctea prefiere mantener el silencio con respecto a su situación económica y financiera. Igualmente, eso no la mantiene afuera de todos los rumores y de las versiones que ponen en duda el futuro de una de las compañías más importantes del país.

Se recuerda que a comienzos del presente mes de febrero, un director de la cooperativa planteó dos alternativas: "la refinanciación o la venta". Estas declaraciones no cayeron bien en Sancor, que en los días posteriores salió a aclarar que la láctea no estaba a la venta. Mas allá de eso, las posibilidades de superar el ahogo financiero se limitan si la firma no logra acceder a semejante suma de dinero. Muchos de los referentes del sector estiman que las definiciones deberían llegar en el corto plazo, no más allá de dos o tres semanas.

Por su parte el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Gustavo Vionnet, hizo referencia a la preocupación del sector: "Hoy se encuentra en una situación sumamente crítica Sancor. Es una empresa que lleva muchos años complicada económicamente, financieramente y que recibió muchas ayudas del Estado nacional. Que tuvo muchas oportunidades de sanearse y no lo hizo. Se está retrasando en los pagos a productores. Es una enorme preocupación la que se está teniendo los tamberos y los proveedores de insumos", recordando que "hay más de mil tambos que son socios de Sancor y si no son socios, una parte de la producción les venden a la cooperativa. Sería un momento de caos si la empresa deja de absorber leche. No porque no haya capacidad de absorber esa leche, porque hay faltante en la Argentina, sino que el problema lo tendrían los productores que tienen que soportar tantos meses de crisis".