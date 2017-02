"No sé si alguien daba que llegábamos a esta serie" Deportes 23/02/2017 Darío Gutierrez Gustavo Barraza se mostró dolido por la eliminación pero muy conforme por la entrega de sus dirigidos tras el empate frente a Camioneros

Ampliar FOTO J. BARRERA LAMENTO./ Barraza hizo hincapié en el desgaste producto de la seguidilla de partidos.

Ben Hur no perdió el martes frente a Camioneros, pero el empate fue como una derrota porque le impidió seguir con la ilusión de la Copa Argentina. Gustavo Barraza y sus dirigidos quedaron nuevamente en la puerta de algo importante y la charla en caliente post-partido pasó por esa mezcla de lo muy bueno que se ha hecho en los últimos tiempos, y lo poco que ha faltado para alcanzar los objetivos deportivos.

"Muy pocos saben las cosas que pasamos y las dificultades que debemos superar. Somos un equipo humilde, con esto no quiero meter excusas, no concentramos nunca, los viajes por ahí los hacemos sobre la hora. Hay muchos chicos que trabajan y hoy enfrentamos a un equipo profesional que tiene todas las comodidades. Cuando jugás tan seguido eso se siente, cuando es domingo a domingo es otra cosa porque el descanso es otro y se prepara distinto el partido, pero en esta ocasión no hubo tiempo para nada", expresó el entrenador a modo de atenuante, valedero por cierto, en su introducción.

En su siguiente comentario fue elogioso con sus dirigidos. "Me quedo muy conforme con mis jugadores porque dejaron todo, hemos cometido errores y lo dije desde que arrancamos. Lamentablemente nunca le pudimos encontrar la vuelta a la defensa, nos crearon varias situaciones, en que a veces nos salvó el arquero, en otras tuvimos fortuna o erraron.

Hoy hicimos 30 minutos muy buenos donde merecimos hacer el gol, ellos en la segunda chance nos convirtieron por un error defensivo. Tuvimos una defensa nueva, descansando dos días es imposible trabajar algo nuevo".

Mirando el vaso medio lleno de este proceso, el Negro manifestó que "hemos sido protagonistas en todo lo que jugamos, aunque es verdad que no ganamos nada. Pero no hay que quitarle mérito. Hoy en cancha terminaron jugando Contrera (categoría 2000), Alberto (99), Carrizo, Kinderknecht, Cordero, Pavetti, Gonzalez, jugadores del Club. Estamos dolidos, quizás no a la misma dimensión de la final del Federal B, pero sí porque estábamos ilusionados. No sé si alguien nos daba de llegar a esta serie, muy pocos, hay que ser realista. Sorprendimos a varios porque dejamos a dos equipos fuertes eliminados como Tiro y Belgrano, y eso hay que valorarlo".

Volviendo a la entrega y el sacrificio de los jugadores, acotó que "muchos se levantaron a las 6 de la mañana para cumplir con las horas que debían. Más como estaba la cancha, en los últimos minutos se notó el desgaste".

Consultado sobre la supremacía numérica que tuvo Ben Hur en el segundo tiempo, luego de la expulsión de Lozano, manifestó que "ellos se pararon bien, y casi no llegaron al arco. Tuvieron dos líneas de cuatro, con jugadores altos, no pudimos entrarles. Tuvimos dos chances, una clara de Caballero, pero no se dio. Lo buscamos de todas formas pero no se dio el segundo gol".

La trascendencia del aspecto anímico le permitió a BH equiparar en gran parte una serie donde partía en desventaja. "Les dije ayer en la charla que hicimos que iba a jugar un factor importante: la cabeza, que pasaba todo por ahí porque las piernas no iban a responder. O nos quedábamos en eso, o nos metíamos en la cabeza que se podía y tuvimos 30 minutos muy buenos, con una gran actitud. Fuimos en todo momento a buscar el partido e hicieron todo lo que pudieron".