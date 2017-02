Otro táctico de cara al último amistoso Deportes 23/02/2017 Redacción Con vistas al ensayo del sábado ante Atlético Paraná en nuestra ciudad, el entrenador de la Crema volvió a trabajar con el probable equipo titular e introdujo algunos cambios.

Ampliar FOTO ARCHIVO SE VA GANANDO UN LUGAR. El delantero Mauro Albertengo, de muy buena pretemporada, continúa entre los titulares.

Ya con la idea de que el 3 de marzo se reanudará el torneo de Primera División, este sábado por la mañana en el autódromo, Atlético de Rafaela estará realizando su último amistoso de pretemporada ante Atlético Paraná, equipo que milita en la B Nacional. Y este miércoles por la tarde, el entrenador albiceleste, Juan Manuel Llop, volvió a llevar a cabo un trabajo táctico en el predio donde trabajó con el probable equipo titular, realizando un par de modificaciones en relación a lo que se venía observando en los entrenamientos.

Estuvieron presentes en la práctica Kevin Itabel, ausente el martes por una molestia, al igual que Ramiro Costa, y se sumaron los arqueros Lucas Hoyos, quien había sufrido una molestia menor, y Ramiro Macagno, quien tuvo algunos días de licencia por su participación en el Sudamericano Sub 20. Mientras que los que se ausentaron fueron Facundo Soloa, a quien le sacaron una muela, Leandro Díaz, quien se sigue recuperando de un desgarro mal curado, y Marco Borgnino, con una pequeña molestia. Con estas disponibilidades, el 11 titular que puso ayer en cancha el Chocho formó con Macagno; Oscar Carniello, Teo Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Diego Montiel, Emiliano Romero e Itabel; Mauro Albertengo y Costa. En relación al equipo con el cual trabajó el martes, hubo variantes en el arco (salió Hoyos), en el medio (Itabel por Martino) y en la delantera (Costa por Luna). Este jueves, la Crema volverá a entrenar al aguardo del probable equipo titular para afrontar el último ensayo previo al debut en el certamen oficial ante Aldosivi en Mar del Plata.



UN POCO DE ALIVIO

Los clubes más complicados en la tabla de promedios pueden respirar, aunque sea un poco. O por lo menos aquéllos que están más cerca de la mitad de la tabla que del infierno. El martes, en la reunión de clubes de Primera, se derrumbaron los rumores de que habría una serie de descensos masivos para reducir, este mismo año, la cantidad de equipos en la A. Finalmente, en la voz de Nicolás Russo al salir de la AFA, se confirmó que no existirá un campeonato con seis bajas en el segundo semestre, sino que serán sólo cuatro los descensos y dos los ascensos por torneo hasta el año 2020, momento en el que quedarán únicamente 22 equipos. Un torneo más reducido, tal como pretenden las empresas que pagarán por los derechos audiovisuales. El torneo corto que se disputará entre agosto y diciembre, el primero de la Superliga, contará con 28 clubes. Y se irán disminuyendo progresivamente con el mismo esquema: serán 26 en el anual de 2018, 24 en 2019, y se regularizarán en dos ascensos y dos descensos por año cuando el calendario llegue a 2020. De lo que no se salvaron los equipos más comprometidos fue del corte de los asambleístas. En el nuevo Estatuto, bajo el cual se elegirá presidente a fines de marzo o inicios de abril, la Primera contará con 22 representantes (21 serán miembros del Ascenso y tres de Grupos de Interés). ¿Cómo se bajará de 30 delegados a 22? Los ocho peores promedios del torneo, diez días antes de la fecha del acto, no participarán de la compulsa. De todas formas, esta resolución se aplicará una vez establecido el nuevo Estatuto, por lo cual en la Asamblea de este viernes todos podrán votar. Si esta regla se hiciera efectiva hoy mismo, Vélez, Quilmes, Arsenal, Huracán, Sarmiento, Olimpo, Temperley y Rafaela (en ese orden) se quedarían sin derechos en las reuniones. Se dejaría sin poder dentro de la AFA a varios clubes importantes con nombres representativos dentro del mundo dirigencial, como lo son Raúl Gámez, Alejandro Nadur y Julio Grondona (hijo), entre otros. Al menos, los dirigentes ya tacharon dos cupos para perder la categoría. Serán sólo cuatro. Un alivio para los de abajo...