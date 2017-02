Leche en polvo en baja SUPLEMENTO RURAL 23/02/2017 Redacción Leer mas ...

Si bien febrero comenzó con signo positivo, el segundo remate del mes finalizó con signo negativo. El primer remate del mes, presentó una suba llegando a un precio promedio de U$S 3.537 TON, un 1,3% más que el evento anterior. Sin embargo hoy martes 21 de febrero, el precio promedio de los lácteos cerró un 3,2% menos que en el evento anterior, llegando a U$S 3.474 TON.

La Leche en Polvo Entera y la Leche en Polvo Descremada, cerraron ambos con subas. En el caso de la Leche en Polvo Entera, tuvo un resultado de U$S 3,189 TON, un 3.7% menos que la subasta anterior. La Leche en Polvo Descremada, cerró con signo negativo también, un 3.8%, menos que el evento anterior, lo que arrojó un valor de U$S 2,574 la tonelada. Aquí los datos completos de la última subasta del Global Dairy Trade. (Infortambo).