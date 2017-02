Las estimaciones agrícolas en el centro-norte de la Provincia SUPLEMENTO RURAL 23/02/2017 Redacción Se destaca el fin de la campaña de girasol; el buen estado de la soja de primera y maíz de primera. En cuanto a las condiciones climáticas, se mantendrán inestables con altas probabilidades de lluvia hasta fin de mes.

Ampliar MAIZ DE PRIMERA. Se encuentra en buen estado. FOTO ARCHIVO

La principal actividad de la semana se centró en el seguimiento y control de los cultivos de soja de primera, soja de segunda, sorgo granífero, maíz de segunda y de algodón. En menor cuantía, continuó el proceso de cosecha del arroz. En los lotes en los que la eficiencia de los controles no fue buena, se realizaron nuevas aplicaciones de insecticidas y herbicidas.

Las precipitaciones registradas fueron de importancia en los departamentos Vera, San Justo, San Javier, centro-este de San Cristóbal, con montos pluviométricos de 200 milímetros y superiores. Para el período comprendido entre el 22 y 28 de febrero, los pronósticos prevén desde el comienzo hasta el final, condiciones de estabilidad climática, con leve aumento de las temperaturas diarias, mayor nubosidad y porcentajes de humedad ambiente altos. Asimismo, altas probabilidades de precipitaciones en toda el área de estudio, con variados registros pluviométricos. Esta situación complicaría las actividades y sistemas productivos, dice el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, que difunden la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción.

SOJA DE PRIMERA

Continuó el desarrollo de los cultivares sin inconvenientes, bajo buenas condiciones que generaron escenarios y reacciones favorables en un porcentaje de los cultivos que soportaron los excesos hídricos. El 70% de la superficie sembrada, presentó estado bueno a muy bueno, con lotes excelentes; un 20%, estado bueno y desarrollo de planta medio y el 10% en estado bueno a regular con ciertos condicionamientos en su desarrollo por los excesos hídricos. Continuaron los tratamientos y controles al momento ante la detección de megascelis y oruga medidora.

SOJA DE SEGUNDA

En los lotes en que se realizaron tareas de resiembra, se observó una buena germinación y crecimiento normal. Continuaron las aplicaciones de herbicidas para el control de malezas.

GIRASOL

Fin del ciclo del cultivo, campaña 2016-2017, con una superficie sembrada de 109.000 hectáreas; una superficie cosechada de 104.000. La campaña dejó un rendimiento promedio de 18,5 qq/Ha. y una producción de 192.400 toneladas.

MAIZ TEMPRANO

Las condiciones climáticas y altos porcentajes de humedad de grano condicionaron totalmente el avance de la cosecha, que se interrumpió en particular en los departamentos del centro-norte de la región, en los que se estaba llevando adelante la trilla. Los rendimientos promedios obtenidos oscilan entre 70 y 90 qq/Ha. En lotes de áreas que no tuvieron problemas de excesos hídricos, se obtuvieron rendimientos de 100 a 110 qq/Ha. Distinto es el panorama que reflejaron algunos lotes del norte de la región, en los que los rendimientos oscilaron entre los 30 y 40 qq/Ha. Se estima un rendimiento promedio entre 80 a 82 qq/Ha. para la campaña 2016-2017.

ARROZ

Muy lentamente continuó el proceso de cosecha de arroz, que se interrumpió el viernes 17 de febrero por las condiciones climáticas y las importantes precipitaciones registradas que condicionaron el avance de la trilla. Los rendimientos se mantuvieron en 7.000 kgr/ha en los mejores lotes y 5.500 kg/Ha en los campos en los que hubo presión de malezas, chinches del tallo y del grano. Se ha trillado el 13% de lo sembrado y el riego se mantuvo en un 40% del área sembrada.

ALGODON

Las condiciones ambientales continuaron generando condiciones óptimas para el normal desarrollo y un buen estado de los cultivares. Respecto del manejo del picudo algodonero, las trampas que se habían reactivado días atrás estuvieron capturando niveles importantes de los mismos. Se encontraron cultivos en estado fenológico de formación de frutos y avanza el porcentaje de apertura de cápsulas.

SORGO GRANIFERO

En general, el cultivo continuó su desarrollo normal, sin inconvenientes bajo aceptables condiciones ambientales, con buen crecimiento y desarrollo, con uniformidad de lotes y buenas estructuras de plantas. Las precipitaciones de las últimas semanas condicionaron e hicieron tomar la decisión de no sembrar los lotes destinados a este cultivo.

MAIZ TARDIO

Continuaron las tareas de resiembra, observándose buena germinación y desarrollo con diferentes estados fenológicos en un mismo lote.