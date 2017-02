Sobre el Cruce de Los Andes de San Martín

Tanto se ha escrito sobre "El Cruce de Los Andes", por San Martín y su ejército Libertador, sin embargo habrá siempre detalles que resulta oportuno conocer.

Sin duda San Martín era un genio especial, lo demostró cuando entrevistó a los caciques de la Tribu "Pehuenche" a quienes les pidió permiso para cruzar a Chile, con sus fuerzas; es decir reconociendo que los "Pehuenches" eran los propietarios de las tierras por las que debía pasar.

Desde luego le idea era que los "Pehuenches", informaran a los realistas, sobre el pedido de San Martín, y así ocurrió. San Martín, no usó esa vía para cruzar, lo hizo más al Norte.

El ejército de Los Andes, se componía de 3 generales; 28 jefes: 207 oficiales, 15 empleados civiles, 3778 soldados combatientes, 1892 auxiliares; disponía además de 18 piezas de artillería, 1500 caballos, 9280 mulas. Se ocupó especialmente San Martín de la lucha contra el frío; la tropa vistió chaqueta, pantalón, botines de paño, capotes, ponchos, etc.

Tuvo que tomar provisión de alimentos, bebidas, etc, por todo el tiempo que durare el cruce; no sólo para los soldados, sino también para los animales.

La mayor parte del ejército, hombres, armas, caballos, vituallas, ropas y diversos pertrechos, fueron de origen cuyano. Toda la Región de Cuyo se puso al servicio del ejército, incluso los indios "pehuenches" y los negros esclavos. Más de 700 operarios, trabajaron día y noche, en la maestranza de Ejército de los Andes, que dirigía Fray Luis Beltrán.

Fruto de tantos desvelos fueron dos victorias obtenidas por el Ejército Libertador; en Chacabuco y Maipü, con lo cual quedó liberado Chile de los realistas.