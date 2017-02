Descanso para el plantel Deportes 23/02/2017 Redacción Leer mas ...

El plantel benhurense tuvo ayer un entrenamiento regenerativo tras el partido del martes. El cuerpo técnico decidió licenciar unos días al grupo, tomando en cuenta el desgaste de esta seguidilla de partidos y como aún no está definida la fecha de comienzo del venidero Federal B, aunque se estima que sería a fines de mayo.

En estos días Gustavo Barraza, junto a los directivos, irá delineando lo que puede ser el armado del plantel y viendo qué jugadores pueden continuar, sobre todo entre los que se sumaron como refuerzo solo por la Copa Argentina.



NO IRA A FREYRE

Finalmente, tomando en cuenta el cansancio acumulado en este mes por el equipo, Ben Hur decidió no tomar parte del cuadrangular amistoso que estaba programado en Freyre.