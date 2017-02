Movilización de primera Deportes 23/02/2017 Redacción COPA ARGENTINA

Ampliar FOTO J. BARRERA COLMADO./ Atrás del arco Sur, seguidores de Camioneros con sus banderas en el partido con Ben Hur.

En el Federal B es casi utópico pensar que un equipo va a movilizar más de 2.000 hinchas haciendo más de 500 kilómetros, aún jugando una instancia definitoria. Y sobre todo en un día de semana. Quizás lo hubiera hecho Mandiyú de Corrientes si las finales con Ben Hur eran con público visitante, o puede ser Central Norte de Salta, pero difícilmente haya más casos. En los contados casos de primera división que se autorizan, no es demasiado superior el número.

El martes por la noche el sector visitante del estadio Parque estuvo repleto de seguidores de Atlético Camioneros, el Club de apenas 9 años de vida y que tiene como presidente a Pablo Moyano. Seguramente desde algún partido de BH con Talleres de Córdoba en el Argentino A, que ese sector no estaba tan poblado.

El color verde predominó en la noche rafaelina. Los cánticos de "Camioneros....Camioneros" podían hacer suponer a algún transeunte ocasional por las calles lindantes al estadio, que podía tratarse de una movilización gremial o un acto político. Pero no, era el aliento para un equipo de fútbol que pretende seguir ganando espacio rápidamente, con una estructura poco frecuente en el cuarto nivel del ascenso de Argentina. Claro está, con banderas que no hacían alusión directa a la pasión futbolística como se puede ver habitualmente en una cancha, sino que identificaban a agrupaciones o seccionales del Sindicato. Otro dato, en la imagen de los trapos bien podría estar el delantero Jorge González que hizo tres goles en la serie ante Ben Hur y es un muy buen futbolista, pero no, casi todas tienen reservada la de Hugo Moyano.

Lógicamente, hay recursos que permiten fletar más de 40 colectivos para llegar a una ciudad del interior del interior, como Rafaela. Los mismos que permiten hacer profesional a su plantel en una categoría amateur y convertir su predio en la provincia de Buenos Aires en un polideportivo de envidia para instituciones más grandes del conurbano.

El tiempo nos dirá si Camioneros seguirá por este camino hacia el fútbol de mayor nivel o si será uno de los tantos casos de clubes que nacieron y crecieron de golpe, para de golpe también caerse y en algunos casos desaparecer.

Más allá de la derrota, al menos en lo económico fue un ingreso importante para las arcas benhurenses. En un nivel donde el déficit es una constante y escasea el apoyo, es un bálsamo para seguir trabajando a futuro.