Ceschi Información General 23/02/2017

No violencia

activa y familiar



"Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y pasividad, pero en realidad no es así". Lo precisaba el papa Francisco en su Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz (01.01.2017). Y añadía:

"Cuando la Madre Teresa recibió el premio Nobel de la Paz en 1979, declaró claramente su mensaje de la no violencia activa: 'En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros (...). Y entonces seremos capaces de superar todo el mal que hay en el mundo'. Porque la fuerza de las armas es engañosa" (N. 4).

Mas adelante Francisco dedica un espacio a la no violencia familiar:

"Si el origen del que brota la violencia está en el cora­zón de los hombres, entonces es fundamental recorrer el sen­dero de la no violencia en primer lugar en el seno de la fa­milia. Es parte de aquella alegría que presenté, en marzo pasado, en la Exhortación Apostólica 'Amoris laetitia' (la alegría del amor) como conclusión de los dos años de refle­xión de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. La fa­milia es el espacio indispensable en que los cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón. Desde el seno de la familia la alegría se propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad. Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica entre las personas y entre los pue­blos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la vio­lencia y de la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. En este sentido hago un lla­mamiento a favor del desarme, como también de la prohibición y abolición de las armas nucleares: la disuasión nuclear y la amenaza cierta de la destrucción recíproca no pueden ser­vir de base a este tipo de ética. Con la misma urgencia su­plico que se detenga la violencia doméstica y los abusos a mujeres y niños" (N. 5).