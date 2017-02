Quería denunciar un robo y la comisaría estaba cerrada Policiales 23/02/2017 Redacción Leer mas ...

Daniel Testi, vecino de Arroyo Leyes, fue víctima de un robo en la madrugada de este miércoles. Pero el hecho trascendió cuando Testi denunció que al acudir a la comisaría para radicar la denuncia, se encontró con que la dependencia se encontraba a oscuras con el comisario durmiendo en su interior.

El caso es aún más grave -adelantó LA OPINION edición digital- ya que el damnificado señaló que cuando llamó en un principio a la Subcomisaría 20 para dar aviso que una pareja de delincuentes estaba desvalijando su casa quinta, desde la dependencia le dijeron que no podían hacer nada por no tener móvil, dio a conocer ayer LT10 digital.

“Me llamó una vecina -dijo Testi- para avisarme que habían ingresado a robar a mi casa quinta. Lo peor fue que desde la Comisaria les dijeron que no podían ir a ver lo que sucedía porque no tenían móvil. El otro móvil policial estaba en Colastiné y llegó tarde porque estaba con otro hecho. Yo no lo podía creer”.

Cerró: “cuando fui a realizar la denuncia primero me encontré con el patrullero y la comisaría con las luces apagadas. Eso me causó indignación", señaló.