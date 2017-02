Homenaje a 51 muertos de la tragedia de Once Policiales 23/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - A cinco años de la tragedia de Once, sobrevivientes y familiares de víctimas realizaron ayer un acto para recordar a los 51 fallecidos y subrayaron que su "lucha" continuará hasta que "cada uno de los responsables esté tras las rejas".

Con la sirena sonando a las 8:32 en el anden 2 de la estación Once del ferrocarril Sarmiento, donde chocó el tren chapa 16 en 2012, se dio comienzo a las actividades para reclamar justicia por los pasajeros que perdieron la vida en

aquel hecho.

A partir de las 19:00 comenzó el acto central en el hall de la estación de Once, con distintas actividades. En ese lugar los familiares de las víctimas colocaron 52 baldosas en forma de corazón con los datos de los pasajeros que viajaban a bordo del tren y fallecieron.

La cifra oficial de muertos es de 51 personas, aunque los familiares apelan al número 52 porque una de las fallecidas era una mujer embarazada.

Durante el acto, se reclamó que se cumplan las penas dictadas por el Tribunal Oral Federal número 2, que condenó a 21 de los 28 procesados por el caso.

"A un año y dos meses de la sentencia, todavía estamos esperando que se haga efectiva la prisión. Sólo (el exsecretario de Transporte) Ricardo Jaime está preso y por otra causa. También reclamamos que el Tribunal Oral Federal 4 le

ponga fecha al juicio de (el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional) Julio De Vido", resaltó Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once.