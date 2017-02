Un motochorro asaltó a Marcelo Longobardi Policiales 23/02/2017 Redacción Leer mas ...

El periodista Marcelo Longobardi fue asaltado por un ladrón que circulaba a bordo de una moto, que lo tomó del cuello y le arrancó su reloj cuando estaba hablando en la calle con otra persona. El violento episodio ocurrió el martes al mediodía en el barrio porteño de Retiro.

Aunque el conductor de Cada Mañana dijo que "no había policías en la zona" y que esta vez "no" iba a hacer la denuncia para no "perder el tiempo", trascendió que las autoridades policiales habían iniciado una investigación de oficio.

Según fuentes policiales citadas por la agencia DyN -y reproducidas por La Nación-, una cámara instalada en la sede de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en Libertad al 1300, habría registrado el momento del robo.

"Me agarró del cuello y me dijo: «Dame el reloj o te mato». Me robaron a las 12:30. No había policías en la zona", dijo el conductor por radio Mitre.

El periodista había sufrido otro robo similar el 8 de octubre de 2014, y Longobardi explicó que "éste fue un robo, como le pasa a cualquiera [...] No creo que la persona que me robó me haya estado siguiendo. Se trató de un hecho al voleo", estimó.