Nuevo cuarto intermedio Deportes 23/02/2017 Redacción Será por 15 días y se extenderá el mandato de Fabricio Poi hasta el 13 de marzo. Hay tiempo hasta el 6 del mes próximo para presentar listas de candidatos a la nueva presidencia. En este sentido, ya hay integrantes para armar una nueva comisión y se está detrás de un presidente para que la encabece.

Ampliar FOTO ARCHIVO POI. Seguirá unos días más al frente de la Liga.

Anoche, en la sede liguista, se retomó la Asamblea General Ordinaria que se inicio el miércoles anterior y que había pasado a cuarto intermedio. Estuvieron presentes 36 delegados, siendo el único ausente Atlético de María Juana. En la ocasión, se puso a consideración el punto N° 6, la renovación de autoridades por terminación de mandato y se recordó lo que dice el Art. 22 con respecto a la presentación de lista que debía ser presentada 48 hs. antes de la reanudación de la Asamblea, cosa que no ocurrió. A continuación, se abrió un debate para ver si algún delegado asambleísta proponía algún candidato. En este sentido, el delegado de Quilmes consultó a la Mesa Directiva actual si deseaban seguir en el cargo, ratificando su negativa los actuales miembros de la Mesa Directiva. Ante esto, ningún delegado asambleísta propuso candidatos y ante esta situación, el presidente Fabricio Poi propuso, para evitar caer en acefalía lo que traería distintos problemas a la institución (deportivos, administrativos, organizativos, etc.), volver a pasar a un cuarto intermedio por 2 semanas, instando a que los clubes trabajen para armar una lista de autoridades, y extender el mandato de las autoridades actuales hasta el 12 de marzo y reanudar la Asamblea el 8 de marzo.

Posteriormente, el delegado de 9 de Julio, Franco Moroni, manifestó que a su parecer no es correcto ya que se debe respetar el Estatuto y que en todo caso se podría llamar a Asamblea antes de que se termine el mandato actual (dentro de 48 horas). El propio Poi le informó que habló con el Gobierno de la Provincia y fueron ellos los que le aconsejaron esto para no caer en acefalía. El delegado de Peñarol, por su parte, manifestó que hay gente que está trabajando en el tema y por eso solicita que el cuarto intermedio no sea tan largo. A su vez, el representante de Ferro manifestó que se podría pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes y si ese día no se presentaba lista, indefectiblemente se caerá en acefalía. A continuación, el delegado de Unión sostuvo que lo propuesto por la Mesa Directiva da tiempo a que se arme una lista, y que en 48 hs. posiblemente no se pueda armar la misma. Ante esto, el delegado de Atl. Esmeralda manifestó su acuerdo en pasar a 15 días ya que la nueva lista no podría armarse en 48 horas. Luego, el que habló fue el delegado de Ben Hur, quien manifestó que al haber intereses encontrados, lo mejor sería solicitar a la IGPJ una intervención al sólo efecto de elegir autoridades y así no podría ser objetado lo decidido el día de mañana, mientras que la delegada de Ataliva dijo que la Asamblea es una autoridad y por lo tanto si hay mociones distintas se debería votar. El representante de Sp. Libertad E.C. contestó diciendo ‘los clubes de afuera hacen un esfuerzo muy grande para viajar, y que lo ideal es hacer lo que dice la Mesa Directiva, por lo tanto hace moción para que se apruebe lo solicitado’, siendo apoyado por San Martín. Luego, Moroni comentó que se está trabajando en el armado de una lista pero no se comprometió con los tiempos, pero aclaró que ya tienen los integrantes y sólo estaría faltando el presidente, haciendo una moción para que el cuarto intermedio pase a 48 horas y que la elección de autoridades se haga por los delegados asambleístas, aclarando que la moción se hace para que la Asamblea se haga dentro del mandato de la Mesa actual. La misma fue apoyada por Schanz, el representante peñarolense. Poi, después, manifestó que las dos mociones no están dentro de lo que establece el estatuto pero la Asamblea es la autoridad máxima y tiene poder para determinar al respecto.

Entonces, al haber dos mociones hubo votación. Votaron 28 clubes a favor de pasar a un cuarto intermedio hasta el 8 de marzo y extender el mandato de los cuerpos actuales hasta el 13 de marzo.

Votaron 6 clubes a favor de pasar cuarto intermedio por 48 horas y hubo 2 abstenciones (Ben Hur y Ferro). Por lo tanto, la Asamblea pasó a cuarto intermedio hasta el 8 de marzo y se extiende el mandato de los cuerpos actuales hasta el 12 del mismo mes. Se labró un acta al respecto que será firmada por todos los clubes y que será enviada a la IGPJ. Ya en el final de la larga reunión, el gerente opinó que los clubes deben dejar de lado los intereses propios y evitar objetar todo lo propuesto, debiendo pensar en la institución, y agregó que la decisión tomada es la mejor salida y desea que la nueva Mesa Directiva pueda conformarse en todo este tiempo que le queda de la mejor manera.

Por último, los miembros de la Mesa Directiva manifestaron su deseo de que se pueda armar una nueva Lista de Autoridades, la cual recibirá todo el apoyo de la Comisión actual, deseando que se continúe con el proyecto de fomentar el deporte y seguir modernizando a la institución y apoyando el crecimiento de los clubes.