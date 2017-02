El policía no atendía, dormía

La Subcomisaría a oscuras, en medio de la madrugada, fue lo que halló anoche Daniel Testi cuando acudió a la unidad de orden público de la santafesina población de Arroyo Leyes, con el fin de denunciar un robo en su casaquinta.



De acuerdo al portal online El Once, Testi contó que "estaba todo apagado, incluso en el jardín de ingreso, y la camioneta estacionada en la puerta", y eso lo motivó a grabar un video para denunciar la situación en forma pública.



Lo que observó poco después lo enojó mucho más: lo atendió el subcomisario Rafael Barría, vestido de civil y con señales de estar durmiendo.



"Al ver la camioneta en la puerta le reproché que no haya acudido a mi llamado. Me respondió que estaba solo y que no podía patrullar para no dejar la Subcomisaría en soledad, algo que no es diferente a tenerla cerrada, durmiendo", señaló el hombre antes nombrado.



El suceso ocurrió cerca de la hora 3:30, luego de que vecinos le avisaron a Daniel Testi que dos hombres estaban forzando la puerta de su casaquinta, en ese momento vacía.



Posterior a tres llamados telefónicos a la Subcomisaría, al no recibir respuestasTesti se acercó a la unidad de orden público y se percató de lo que da pie a esta nota.



Al respecto, Luis Siboldi (jefe de la Unidad Regional I de Policía con sede en la ciudad de Santa Fe) comentó al colega antes mencionado que se dio inicio a una una actuación administrativa para poder esclarecer lo sucedido.