Panelistas se pelearon "en vivo"

Casi nadie asegura que no es verdad, lo relacionado al escaso nivel que se observa en muchos programas de la TV argentina. Se perdió el respeto por la audiencia, y se ofrecen espectáculos deplorables. Un ejemplo se dio entre panelistas de un programa de Canal 13.

Yanina Latorre (esposa del exfutbolista Diego Latorre) y Nancy Pazos (exmujer de Diego Santili, vicejefe de Gobierno porteño) volvieron a decirse de todo mientras se comportaban como panelistas.



No escapa a la realidad que la mala relación entre ambas no da para más, y así se lo hizo saber la mujer del exjugador de Boca, quien de acuerdo a Diario Registrado armó un escándalo en el estudio.



Todo comenzó cuando Latorre habló sobre su compañera Nequi Galotti, y Pazos le tiró un "palito" recordándole que dejó en ridículo a la exmodelo rafaelina al publicar una imagen en Twitter, donde se le veía la bombacha.



"No te banca nadie", disparó Latorre a lo que Pazos, con lentes oscuros le respondía que tenían "éticas diferentes".