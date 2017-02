En 2016 hubo 2.840 nacimientos en Rafaela Información General 22/02/2017 Emilio Grande (h.) Del total, 1.339 se produjeron en el Hospital y el resto 1501 en las Clínica Parra, Sanatorio Moreno y Sanatorio Nosti, disminuyendo mínimamente (un 3%) respecto al 2015 con 2.926 casos. Se registraron 1.061 defunciones, 408 matrimonios, 440 uniones convivenciales y 217 divorcios, sumado a 5.380 trámites sobre los documentos.

Ampliar FOTO ARCHIVO REGISTRO CIVIL./ La sede local se encuentra en Ituzaingó 54.

En la ciudad de Rafaela nacieron 2.840 bebés en 2016, de los cuales 1.339 se produjeron en el Hospital y el resto 1.501 en el sector privado (Clínica Parra con 785 casos, Sanatorio Moreno y Sanatorio Nosti), disminuyendo mínimamente (un 3%) respecto al 2015 con 2.926 (1.268 en el SAMCO y 1.658 (sector privado), según informó la jefe del Registro Civil Rafaela Ester Giraudo de Noss a este cronista de LA OPINION.

Conviene hacer una breve aclaración: algún porcentaje mínimo del total de nacimientos en Rafaela corresponde a bebés cuyas familias viven en localidades vecinas del departamento Castellanos.

Algunos datos más de años anteriores: en 2014 han nacido 2.875 bebés, 58 más que en el 2013 (hubo 2.817). Una diferencia realmente muy estrecha, teniendo en cuenta la cantidad de nacimientos que hay por día en la ciudad y que marca un 6% más que el 2013 en materia de alumbramientos.

Repasando un poco los números de nacimientos que se dan año a año, marca que en el 2012 hubo 2.702 alumbramientos registrados entre Clínica Parra, sanatorios Moreno y Nosti, y el Hospital, continuando la tendencia creciente de los últimos años: 1.889 en 2005, 2.075 en 2006, 1.972 en 2007, 2.191 en 2008, 2.633 en 2009, 2.772 en 2010 y 2.640 en 2011.



DEFUNCIONES Y

MATRIMONIOS

Otro de los informes que registramos en el Registro Civil, marca que el año pasado se registraron 1.061 defunciones, 113 más que el 2014 (948). En los matrimonios se produjeron un total de 408 en 2016, subiendo lentamente la tendencia de los últimos años: 387 en 2015, 393 en 2014, 380 en 2013, 366 en 2012, 361 en 2011 y 397 en 2010.

En la provincia de Santa Fe disminuyen los casamientos (ver aparte). Al respecto, Noss dijo en el programa radial "Algo dirán" por FM Galena que "hay menos casamientos pero nosotros seguimos teniendo. Los valores en la familia siguen estando y no es tan cierta esta postura".

Y agregó: "hay muchas uniones convivenciales, una unión que no sea el matrimonio, las que subieron a partir del 2015 con el Código Civil nuevo, lo que ha permitido ese tipo de unión convivencial. En 2016 unos 440 casos, mucho más que los casamientos". En lo que va del 2017 (enero y mitad de febrero), hubo 42 casamientos contra 79 uniones convivenciales.

También para mencionar hubo 5.380 trámites en 2016 entre DNI, duplicado, actualización (de 5 a 8 años y a los 14), cambios de domicilio y pasaporte.

Quiere decir que la diferencia entre nacimientos y defunciones es superior la vida que sigue naciendo: 2.840 contra 1.061, respectivamente, una diferencia notable con más 1.779 personas. Las "marginales" de divorcio fueron 217 casos.

Finalmente, los que deseen sacar para cualquier tipo de los trámites citados en esta crónica se realizan via web www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=162438.