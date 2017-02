Hizo el gasto, pero quedó eliminado Deportes 22/02/2017 Darío Gutierrez Ben Hur empató 1 a 1 con Camioneros de Luján en la revancha y el equipo bonaerense pasó a la ronda final con un global de 4-3. Jorge Gonzalez abrió el marcador para la visita, pero Weissen igualó, todo en el primer tiempo. En la visita se fue expulsado al comienzo del segundo tiempo el defensor Lozano.

Ampliar FOTO J. BARRERA ENCENDIO LA ILUSION./ El empate transitorio de Weissen puso en carrera al Lobo. LO TUVO EN SUS PIES./ Matías Caballero tuvo una clara chance en el segundo tiempo que le tapó el arquero.

El sueño de estar entre los 64 mejores de la Copa Argentina, por primera vez, no pudo ser para Ben Hur. El equipo del Sur estuvo a un gol de lograrlo, pero no pudo pasar del empate frente a un rival que hizo valer su oficio, su profesionalismo en una categoría donde es una de las pocas excepciones, y que terminó festejando ante 3.000 seguidores (del Sindicato y que apoyan al equipo, reconocidos por ellos mismos) que coparon el sector visitante.

Como se preveía Ben Hur salió a asumir el protagonismo. Con una cancha un tanto pesada, pero rápida por la lluvia caída en la tarde, buscó apertura por las bandas, sobre todo Carrizo en el sector izquierdo, ya que Mathier no tenía tanta libertad para trepar por la derecha.

Camioneros dejaba jugar. Por momentos daba la sensación que estaba más preocupado por que corran las agujas del reloj (haciendo tiempo casi desde el minuto inicial) que por tratar de complicar el juego del equipo rafaelino. El Lobo buscaba juntar a Palma con Matías González, y terminar la jugada con Weissen dentro del área, pero le costaba tener precisión en el último pase. Entonces, aprovechando también un terreno propicio para esa vía, empezó a probar de media distancia, sobre todo con Matías González. El delantero santafesino, en zona de rebote en la media luna luego de un córner, generó la primera chance clara pero su fuerte remate fue desviado al córner por Evangelisti.

Después de los 30’, Ben Hur dejó de manejar con claridad el balón. En ese letargo transitorio, Camioneros empezó a animarse un poco mas. Vitale se fue despegando con mayor asiduidad por la izquierda, la movilidad de Jorge González empezaba a incomodar a Kinderknecht, y en el otro costado Tello se asociaba a Cabrera buscando complicar a Marín y Pavetti.

La visita avisó con una guapeada de Vico que se llevó la pelota por derecha, tiró el centro atrás y el remate fuerte de Navarro fue neutralizado con mucha seguridad por Cordero. Eso fue a los 34´, dos minutos después por el mismo lado desniveló Tello y esta vez el centro punzante encontró la llegada de Jorge González, que pudo vencer a Cordero cuando parecía que el arquero evitaba la apertura.

Los minutos posteriores mostraron a un Ben Hur aturdido. La visita tuvo otra chance clara a través de Vitale, pero su fuerte remate fue rechazado por el arquero rafaelino, y en el rebote lo perdió Vico. El mérito de BH fue seguir buscando y pudo empatar antes del final del primer tiempo. En una pelota parada en los minutos iniciales le habían anulado un tanto dudoso a Weissen por offside. Esta vez, a los 44’, capitalizó el envío cruzado de Matías González para darle esperanzas a su equipo.

El segundo tiempo arrancó con mucha intensidad. Primero un cabezazo apenas desviado de Carrizo en otro tiro libre, y después contestó el Verde con un centro rasante que cruzó el área. Sin embargo, el golpe de escena siguiente fue la expulsión de Lozano, que fue con vehemencia en una pelota dividida ante Pautasso.

A partir de ese momento, cuando quedaba por delante casi todo el segundo tiempo, BH tuvo el manejo de la pelota. Pero se le nublaron los caminos hacia Evangelisti, en parte también por el buen escalonamiento que hizo Camioneros.

El Lobo casi no pudo entrar, salvo en un centro de la izquierda que conectó el ingresado Caballero por el segundo palo, pero el arquero estuvo muy seguro evitando el desnivel.

De contra, el equipo del club que tiene como presidente a Pablo Moyano (presente en la tribuna) generó un tiro libre en la puerta del área, pero Cordero le sacó el gol a Vitale. Fueron pasando los minutos, BH arriesgó (Kinderknecht se salvó de la expulsión ante una segunda amarilla), pero no consiguió vulnerar a Evangelisti.

El Lobo hizo un buen torneo, ratificó el protagonismo del semestre pasado, pero en la fase final se topó con un buen equipo y el cansancio de jugar cada 3 días pasó factura. Ahora, a pensar en el Federal B.