Presentaron un plan de obras para los barrios Güemes y Martín Fierro Locales 22/02/2017 Redacción Habrá un plan de pavimentación para ocho cuadras, colocación de 180 cestos de basura y remodelación de tres espacios verdes, que incluyen a ambos barrios. Parte de esto se hará con los aportes realizados por Limansky por la compra de dos calles que ya estaban dentro de su terreno. El resto, lo pagarán los vecinos.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DETALLES./ Los funcionarios le acercaron las precisiones a los vecinos.

El intendente Luis Castellano concurrió a la Vecinal del barrio Güemes, con el fin de dar a conocer un plan de obras de mejoras en infraestructura y espacios públicos en dicho sector y en el adyacente Martín Fierro.

Acompañaron al primer mandatario el jefe de Gabinete, Eduardo López; la secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo; el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort; la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia; la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, María Paz Caruso; la coordinadora del área de Vecinales, Melina Engler. Asimismo, estuvieron presentes los presidentes vecinales Javier Grande (Güemes) y Marcelo Veliz (Martín Fierro); Edgardo Peretti, por la empresa Limansky S.A., y vecinos.

En la oportunidad, los funcionarios expusieron el plan de pavimentación, colocación de cestos de basura y remodelación de espacios verdes que involucran a ambos barrios, y que el municipio emprenderá gracias a la regularización de la situación dominial de las calles ubicadas dentro del predio fabril de la empresa mencionada.

Mediante un proceso participativo con los residentes de los barrios afectados, la Municipalidad decidió que los fondos obtenidos por dicha regularización se destinen a pavimentar ocho cuadras, instalar 180 cestos y mejorar dos plazas y un terreno con fines recreativos.

En lo que respecta a los cestos, se explicó en la reunión el proceso participativo con vecinos, la empresa, la escuela del barrio, y se constató que muchos residentes no cuentan con elementos adecuados para disponer los residuos, lo que genera microbasurales en la vía pública. La colocación de los canastos ordenará el manejo de la basura y junto a la pavimentación de las calles mejorarán notablemente la higiene urbana.

En cuanto a la pavimentación, se especificó que seis corresponderán al barrio Güemes y dos al barrio Martín Fierro. Parte de los costos se cubrirán con lo aportado por la empresa, y el resto se solventará por contribución por mejoras, por lo que los vecinos directamente beneficiados deberán pagar un porcentaje de la obra, tal como sucede en otros sectores de la ciudad. Sobre el particular, se aclaró que habrá diferentes planes de pago adecuados a la situación económica de cada familia.

En lo que concierne al mejoramiento de los espacios verdes, se trata de la Plaza del Caudillo (barrio Güemes), la Plaza José Hernández (barrio Martín Fierro) más otro solar ubicado en la zona; la planificación incluye la reparación de las veredas perimetrales, refuerzo lumínico y colocación de puntos sanos.

El intendente Castellano destacó la relevancia del "diálogo y el vínculo público privado", en referencia a la Municipalidad y a la firma Limansky S.A., a cuyas autoridades agradeció.

Asimismo, subrayó que "la mejora que implica la colocación de los cestos debe ir acompañada de la concientización acerca de la necesidad de separar los residuos en cada casa, el compromiso de pago regular de las cuotas por parte de los frentistas que se beneficiarán con el pavimento, y el cuidado responsable de las plazas y el espacio verde".

"Estamos atravesando una situación económica compleja en el país, de la cual Rafaela no es ajena, y no hay margen para malgastar recursos y desaprovechar las mejoras que entre todos hacemos con esfuerzo para la ciudad", señaló el titular del Ejecutivo. "Cada vez es más difícil reponer cada instalación que se rompe y no se cuida, sostener la obra pública si no se abonan las cuotas, y recuperar aquello que se descuida", amplió. "Hay que aprovechar al máximo las obras, disfrutándolas con responsabilidad, cuidándolas y haciéndolas cuidar", exhortó.

"Los espacios sin luz, sin instalaciones para la recreación y el esparcimiento de la familia, son ganados por la inseguridad y la delincuencia", reflexionó, y finalmente remarcó "el desafío conjunto de la Municipalidad y las vecinales para conversar con cada uno de los vecinos, para explicar estas obras y su relevancia para la mejora de ambos barrios".