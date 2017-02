Se define si Arietti seguirá como fiscal regional local Policiales 22/02/2017 Por: Javier Alfonso Aunque el Dr. Carlos Arietti podría continuar por otro período en la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, también suena su nombre para la Fiscalía Regional Nº 1 de Santa Fe. Ahora el jurado remite una terna al gobernador Lifschitz, quien propondrá su pliego a la Legislatura provincial. En tanto que Jorge Baclini suena para reemplazar al Dr. Julio de Olazábal como fiscal general de la provincia.

Ampliar FOTO ARCHIVO CARLOS ARIETTI. El fiscal regional de Rafaela cumplió ya tres años al frente del MPA local.

El nuevo sistema procesal penal de la provincia -vigente desde el 10 de febrero de 2014- que puso en marcha el sistema acusatorio en el territorio santafesino a partir de la instrumentación de procedimientos orales y públicos que le dieron mayor celeridad a la resolución de las causas penales, además de la creación del Ministerio Público de la Acusación; está a punto de recibir su primer cambio estructural de magnitud, a partir de la renovación de los fiscales regionales en abril próximo y los posibles cambios de nombres en esos cargos jerárquicos del MPA.

LA OPINION publicaba en diciembre último, que el 5 de abril de 2017 vence el período en el cual el titular de la Fiscalía Regional Nº 5 ha sido el Dr. Carlos Arietti.

No obstante, el fiscal regional Arietti -quien este mes cumplió tres años al frente del organismo judicial- se presentó para el nuevo concurso de renovación de cargos, que le permita continuar en su puesto seis años más, aunque también baraja otras posibilidades, tales como continuar su carrera judicial como fiscal regional en Santa Fe.

Cabe agregar que en la nómina de postulantes del concurso para nuevo Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial Nº 5 del MPA, participó también el actual titular de la Unidad Fiscal Especial de Rafaela, Dr. Diego Vigo.



¿SIGUE ARIETTI?

De acuerdo a información reservada a la que accedió este Diario, el actual fiscal regional, Dr. Carlos Arietti -en lo personal- preferiría seguir con el mismo cargo en Rafaela por otro período, pero esto recién se conocerá mañana jueves 23 de febrero cuando a las 9 en los Tribunales capitalinos, el Consejo de la Magistratura provincial haga entrega de las calificaciones dentro del concurso de los cargos de Fiscales Regionales.

A pesar de que ya están los resultados del concurso para la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, Arietti aún no habría tomado la decisión de los pasos a seguir en caso de resultar favorecido. Aún le queda la última palabra. “Voy a esperar el jueves”, habría dicho Arietti a su entorno más cercano.

En cuanto a los resultados del concurso, este Diario pudo saber que los fiscales locales Carlos Arietti y Diego Vigo superaron ampliamente lo requerido en el trámite. Otro de los postulantes, el fiscal santafesino Gustavo Urdiales, quien también se presentó al concurso, habría asimismo superado las expectativas; y en cuanto al cuarto postulante, un abogado del foro santafesino, de apellido Velázquez, no superó la instancia.



DESIGNACIONES

En cuanto a los procedimientos a partir de mañana, ya conocidos los resultados del concurso, el jurado remite una terna al gobernador Lifschitz para cada cargo; este elige a uno de los candidatos de esta terna y propone su pliego a la Legislatura provincial. Finalmente es esta la que aprueba o no al candidato, y el gobernador lo confirma a través de un decreto.

Como antecedente, los últimos pliegos presentados a la Legislatura por el Gobernador fueron aprobados de manera “ficta”; esto es sin debate.

Por último, cabe destacar que el gobernador Lifschitz también tiene la facultad de declarar desierto el concurso, pero no sería este el caso.



EN LA PROVINCIA

En tanto, a nivel provincial, el titular del Consejo de la Magistratura de Santa Fe, Dr. Leandro Maiarota, confirmó que el actual fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, quedó primero en el orden de mérito del concurso convocado para elegir al sucesor del fiscal general, Julio De Olazábal.

Los otros dos aspirantes que integrarán la terna son Carlos Covani, fiscal de Rosario y Pablo Cococcioni, actual secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, informó el sitio web del Consejo de la Magistratura.

El procedimiento es el mismo que para los fiscales regionales: el gobernador Miguel Lifschitz, deberá elegir a uno de los integrantes de la terna y remitir su pliego a la Legislatura para que convalide la decisión.