Tras superar una larga lesión, Romero se mete en el equipo Deportes 22/02/2017 Martin Ferrero El mediocampista de la ‘Crema’, Emiliano Romero, inactivo desde el 22 de octubre por la rotura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo trabaja con sus compañeros desde el lunes y ayer fue uno de los titulares en el táctico. “Era uno de mis objetivos para este año, estar para la primer fecha”, advirtió el uruguayo.

Ampliar FOTO ARCHIVO ROMERO. / El uruguayo adelantó los tiempos de su recuperación, ya trabaja a la par del grupo y el DT lo colocó en el posible 11 titular.

La mayoría ya lo descartaba para el reinicio del torneo de primera división. Los retrasos en la vuelta del fútbol, pero principalmente, las ganas y actitud que le metió el uruguayo Emiliano Romero a su recuperación hicieron posible que hoy ‘Chocho’ Llop lo tenga disponible y llegue en buena forma al partido ante Aldosivi.

“Los tiempos eran otros pero fue cambiando el panorama cuando me fui sintiendo bien del pie, hablé con los médicos y el cuerpo técnico y decidieron que si el pie seguía respondiendo bien adelantara un poco los tiempos”, contó Romero, y luego le recordó a este cronista entre risas: “Yo te dije que para fines de febrero principios de marzo iba a estar y por suerte lo estoy pudiendo lograr, era uno de mis objetivos para este año, estar para la primer fecha”. Claro, desde aquel 22 de octubre vs River, tarde-noche en la cual reincidió en la quebradura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo (misma lesión que había sufrido a comienzo de año vs Defensa) y posteriores estudios, prácticamente se lo descartaba para lo que se le viene a Atlético de Rafaela.



-Debés estar muy contento por lograr lo que te habías propuesto en tu recuperación…



-Sí, me pone muy contento estar de vuelta con los compañeros y haciendo un poco de fútbol, eso me deja contento y obviamente que también contento por el pie que por ahora viene todo bien y gracias a dios, si sigue todo así voy a estar disponible para el campeonato.



-También que el entrenador te tenga en cuenta y, que a horas de tu regreso, ya te incluya en el once titular.



-Eso demuestra que el técnico me tiene confianza y ahora tendré que devolver esa confianza con el rendimiento. Sé que me falta y por eso me va metiendo de a poco para obviamente adaptarme a mis compañeros y a lo que es el equipo que viene jugando muy bien.



-¿Cómo te sentiste en este trabajo táctico con Montiel en la función de doble cinco?



-Bien, el técnico le está dando a Diego mucha confianza y todos sabemos que es un buen jugador y con Diego nos complementamos bien porque él se va mucho al ataque, algo que sabe hacer muy bien y yo me quedo haciendo el equilibrio del equipo y el orden en el medio campo, es en lo que más me destaco. Prefiero quedarme yo y que vaya el que mejor lo hace aunque también está disponible para defender, es lo que intentó el técnico en la práctica de hoy (por ayer) y nos tenemos que ir adaptando.



-¿Estás para jugar el sábado?



-No hablé nada pero me comentaron que quieren que vaya agarrando ritmo futbolístico para lo que va a ser el arranque de campeonato, estamos preparándonos esta semana para llegar bien al sábado y sumar algunos minutos de fútbol, espero que sí.



-¿Cómo viste al equipo en los amistosos que vino jugando?



-Lo hablé con varios compañeros y todos quedaron muy conformes con lo que fue el rendimiento del equipo, obviamente que nos tenemos que empezar a acostumbrar a ganar porque lo vamos a necesitar mucho en el campeonato y el equipo se sintió bien, los vi muy bien, sólidos y unidos, no se nota la diferencia cuando juega quien juega y eso es lo importante que tenemos, que están todos disponibles y al que le toque jugar va a rendir de la mejor manera.



-En lo personal celebrás las idas y vueltas con el regreso del fútbol pero ya con ganas de comenzar…



-Sí, porque cuesta preparar la semana, los mismos profes te lo dicen porque tenían una fecha y ahora es otra, había un trabajo de pretemporada planificado pero nos vamos adaptando a la fecha de inicio de campeonato, ya estamos preparados para el inicio del torneo.