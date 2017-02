Amenazan a docente para que los apruebe Información General 22/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA AMENAZA./ Escrita en el frente del colegio privado de La Plata.

LA PLATA, 22 (NA). - Una docente denunció que recibió amenazas de muerte, una de ellas con una bala en un folio, para que aprobara a los alumnos que debían rendir examen en el colegio privado San Cayetano de la ciudad de La Plata.

Las amenazas se realizaron a través de cartas, la primera entregada por una persona a la docente María Marta Adam, de 50 años, y la segunda enviada a su domicilio.

Según informaron fuentes del Ministerio de Educación bonaerense "el 12 de febrero, estando fuera del colegio, un adolescente que no pertenece a la institución le entregó a la profesora una nota".

"Tengo mi pistola lista para disparar a unas cuatro personas al azar el día 15 de febrero cuando esté rindiendo tu materia. Te voy a dejar elegir entre aprobar sí o sí a todos los chicos que rindan matemática de cuarto o disfrutar conmigo", se leía en la nota.

En el texto advertía: "Nadie más se tiene que enterar, sino puedo adelantar o empeorar tu situación. No te compliques por unos simples números".

Al recibir la amenaza, según los voceros de Educación, "la docente, junto con el representante legal de la escuela, realizó la denuncia en la comisaría cuarta de la capital bonaerense, donde le garantizaron que enviarían un patrullero al establecimiento el día de la mesa de exámenes".

"El equipo directivo dialogó con la docente y le garantizó acompañamiento. La inspectora se constituyó en el establecimiento para recabar información y asesorar sobre posibles acciones futuras", detallaron.

Voceros de la cartera educativa agregaron que "la evaluación de la materia Matemática sobre la que se había formulado la amenaza se realizó con normalidad" el miércoles último.

"Se hicieron presentes todos los docentes de la materia, resultando, de 13 alumnos examinados, dos aprobados, cuatro ausentes y diez desaprobados", agregaron.

La docente amenazada, que tiene también a su cargo la materia Físico-Química en ese colegio, este lunes encontró en su domicilio un sobre de papel madera con una nueva nota amenazadora y una bala adentro.

"Le informo que necesito aprobar Física el 21 de febrero sí o sí para no repetir y cuento con usted. Voy a estar listo para todo. Un amigo va a entrar conmigo con el uniforme del colegio prestado y un arma. Cuando yo le dé la señal, él te va a disparar, se cambia la ropa y escapa", dice la nota.

Además, agrega: "Todo esto se puede evitar si aprobás a todos los chicos que rindan ese día, menos los que entreguen en blanco. El examen tiene que ser sumamente fácil, sólo teorías, definiciones y algún cálculo sencillo".

"Mi amigo te va a estar apuntando y mirando por la ventana (durante) todo el examen", aclara.

Sostiene luego que "necesito que mientras los alumnos se copian, vos mires hacia otro lado y distraigas al resto de los profesores. Estuve pasando varias veces por tu casa, ya sé a qué hora llegás y te vas, quién entra y sale".

"Cuando salgas de tu casa, mis amigos te van a seguir paso por paso para que no hagas nada raro, porque tenemos varios bidones de nafta para incendiar tu casa cuando estés más indefensa, durante la noche, si es que no seguís lo que ya te expliqué", añade la nota.

En la misiva, además se advertía "que nadie más se entere, porque balas me sobran para vos y todos los que vivan en tu casa. Seguí todo al pie de la letra y todo va a salir bien".

El equipo directivo dialogó con la docente y avisó al representante legal y al Ministerio, tras lo cual la profesora realizó una nueva denuncia en la comisaría cuarta.

El vicedirector del Colegio San Cayetano informó que "en esta ocasión el equipo de conducción decidió, en acuerdo con la docente, reemplazarla por una colega en la comisión evaluadora a realizarse, supervisando las condiciones pedagógicas durante todo su desarrollo".