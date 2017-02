Docentes del Departamento van por paros de 72 horas Locales 22/02/2017 Redacción Leer mas ...

La postura de las 72 horas fue la que se impuso.

Al cierre de esta edición, todavía se contabilizaban los votos de los docentes de los diferentes establecimientos educativos del Departamento Castellanos afiliados a AMSAFE, aunque ya existía una tendencia: se propondrán paros de 72 horas hasta tanto el Gobierno Nacional convoque a las paritarias en el sector.

Recordemos que las otras dos mociones que estaban a consideración era el inicio de clases o un paro por tiempo indeterminado. Teniendo en cuenta esto, la posición del departamento parecería ser la intermedia.

Hoy habrá una asamblea provincial en donde se pondrán a consideración todas las propuestas que vengan de los 19 departamentos. De allí saldrá la postura que llevará la Provincia de Santa Fe a la asamblea de CTERA en donde se determinará un plan de lucha.

Recordemos que los docentes propusieron un incremento salarial del 35% a la Provincia y el Gobierno le respondió con que la inflación de 2016 fue igual a la pauta salarial otorgada. Es decir, no habría que recuperar poder adquisitivo.

Todo hace suponer que la paritaria provincial no avanzará hasta tanto no culmine el reclamo a nivel nacional. Es que si habría una oferta salarial oficial, obligaría a los docentes a tener dos frentes de batallas y sería muy difícil determinar a quién le hace un paro en el caso de que no sea aceptada. Pero si sería aceptada por las bases santafesinas pero no habría paritaria nacional, los obligarían a realizar paros en un distrito que satisfizo sus necesidades. Con lo cual, eso de "desensillar hasta que aclare" se hará presente en Santa Fe.