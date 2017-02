Libertad va por el récord positivo Deportes 22/02/2017 Redacción Recibe a Peñarol de Mar del Plata desde las 21:30

Ampliar FOTO ARCHIVO INTERNOS./ El venezolano de Libertad, Miguel Ruiz, y el rafaelino Roberto Acuña, del equipo marplatense.

Entonado tras la reciente victoria ante San Lorenzo, Libertad de Sunchales recibirá esta noche a Peñarol de Mar del Plata en su 35ª presentación en la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro arrancará a las 21:30 en el Hogar de los Tigres, con el arbitraje de Alejandro Chiti y Alejandro Zanabone.

El equipo dirigido por Facundo Muller tendrá la oportunidad, en caso de obtener una victoria, de pasar a contar con récord positivo en el torneo, ya que actualmente ocupa el sexto lugar de la Conferencia Norte con 17 triunfos e igual número de derrotas. Esta buena producción, sobre todo en el nuevo año, le ha permitido ilusionarse con no tener complicaciones para ingresar a los play offs, aun cuando no contrató a un nuevo extranjero tras el efímero paso de Pellot.

En cuanto al rival, cabe mencionar que este Peñarol de Mar del Plata versión 16/17 está lejos del que ganara títulos años pasados. El equipo que cuenta en sus filas con el rafaelino Roberto Acuña, está octavo en la Conferencia Sur con solo 14 triunfos y 22 caídas, con serio riesgo de no ingresar a la post-temporada.

Posiciones Zona Norte: 1) San Martín de Corrientes 25 triunfos y 9 derrotas; 2) Estudiantes de Concordia 24-12; 3) Instituto de Córdoba 21-13; 4) Regatas Corrientes 19-12; 5) Quimsa de Santiago del Estero 19-14; 6) Libertad 17-17; 7) Olímpico de La Banda 17-17; 8) La Unión de Formosa 16-19; 9) Atenas 11-21; 10) Echagüe de Paraná 6-28.

Posiciones Zona Sur: 1) San Lorenzo 25 triunfos y 9 derrotas; 2) Ferro Carril Oeste 21-11; 3) Bahía Basket 20-13; 4) Obras Sanitarias 17-18; 5) Gimnasia de Comodoro Rivadavia 16-18; 6) Argentino de Junín 15-18; 7) Quilmes de Mar del Plata 15-19; 8) Peñarol de Mar del Plata 14-22; 9) Hispano Americano 11-25 y 10) Boca 10-24.