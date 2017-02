Trabajos tácticos Deportes 22/02/2017 Redacción Leer mas ...

Tras haberse entrenado por la mañana, el plantel de Atlético de Rafaela volvió a hacerlo por la tarde en el predio del Polideportivo del Autódromo, pensando de lleno en lo que será el encuentro amistoso del próximo sábado, el último de esta preparación, con vistas al reinicio del torneo de primera división.

Según lo expuesto en un trabajo táctico, Juan Manuel Llop incluirá a Emiliano Romero en el mediocampo, mientras que Lucas Pittinari, ya recuperado de su desgarro, estuvo en el equipo alternativo.

El uruguayo se recuperó de la fractura del quinto metatarsiano y desde el lunes comenzó a trabajar a la par de sus compañeros. Sin tiempo a perder, el DT ya lo colocó entre los titulares, manteniendo en cancha a Diego Montiel.

Si bien el trabajo táctico no tuvo arqueros, Lucas Hoyos se movió de manera diferenciada por una molestia menor, lo mismo para Kevin Itabel y Ramiro Costa. Es por esto que en lugar del exTigre estuvo Angelo Martino y acompañando a Fernando Luna en la ofensiva lo hizo Mauro Albertengo. En principios, ninguno tendría inconvenientes para estar a disposición del entrenador para el amistoso que se aproxima.

Con este panorama, el equipo tuvo a: Hoyos, Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Romero, Montiel y Martino; Luna y Albertengo.

El plantel ‘albiceleste’ volverá a trabajar en la tarde de hoy y si el tiempo lo permite sumarán minutos de fútbol en el estadio Monumental, de lo contrario, la práctica se trasladará al predio del Autódromo, recordando que el próximo sábado los dirigidos por Llop recibirán a Atlético Paraná en el último amistoso de preparación.



NO HABRA OTRO CUPO. Diferentes clubes de primera, entre ellos Atlético, pretendían que AFA los habilite para sumar un tercer cupo para incorporar pero en la jornada de ayer se confirmó que esto no será posible. De esta manera, Manuel Bustos, no podría jugar en el reinicio del torneo ya que Leandro Díaz y Kevin Itabel (ocupa cupo ya que Romero volverá al ruedo) serán las dos incorporaciones que tendrá la 'Crema'.