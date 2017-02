Confirman que el fútbol vuelve el 3 de marzo Deportes 22/02/2017 Redacción Leer mas ...

Se confirmó que el fútbol vuelve el 3 de marzo."El fútbol va a arrancar el 3 de marzo aunque no estemos contentos con algunas cosas que han sucedido", dijo Nicolás Russo, presidente de Lanús e integrante de la Comisión Audiovisual que analiza las ofertas por los derechos de TV del fútbol argentino.

En el tercer piso de la AFA, el cónclave de los principales dirigentes de primera se alargó más de la cuenta. Hubo protestas y críticas porque, al final, el acuerdo por la rescisión del Fútbol Para Todos dejará menos dinero en las arcas de los clubes: serán sólo $ 350 millones, en lugar de los $ 530 previstos. El resto irá para pagar los costos de producción de los partidos ($ 140 millones) y para gastos corrientes de la AFA ($ 40 millones).

Aunque hubo algunos que amagaron con no volver a la actividad el 3 de marzo hasta no acordar otra vez el dinero con el Gobierno, al final todos resolvieron retomar el torneo el primer fin de semana de marzo: "O volvíamos a jugar o nos comían los piojos", graficó un dirigente del interior en referencia a la crisis económica que viven los clubes por el cese momentáneo de actividades.

Por otro lado, Russo, explicó cómo será el sistema de descensos del fútbol argentino hasta 2020. La idea es reducir el número de equipos para hacer que el campeonato sea un producto más atractivo para venderlo a la TV. "Van a quedar veintidós equipos en el año 2020. De acá a esa fecha van a bajar cuatro equipos y a subir dos", explicó el dirigente.