Noticias al Cierre

DUJOVNE ANUNCIA METAS FISCALES

Y LAS CUENTAS PUBLICAS DE ENERO

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará hoy las metas fiscales hasta 2019, y el resultado de las cuentas públicas de enero último, y brindará información sobre las medidas tomadas para reducir el gasto público. El ministro brindará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en horas del mediodía, con el objetivo de dar un horizonte de previsibilidad y estabilidad de la economía.



ORGANIZACIONES SOCIALES CORTARON

LA 9 DE JULIO POR PLANES SOCIALES

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Organizaciones de trabajadores de la economía informal se movilizaron ayer por el centro porteño y realizaron una olla popular frente al Obelisco en alerta ante el posible recorte de planes sociales y en reclamo de la reglamentación de la Ley de Emergencia Social, lo que generó caos en el tránsito, aunque finalmente se inició una instancia de negociación con el Gobierno por la que se alcanzó un principio de acuerdo que evitó un acampe.



EL BCRA AUN NO VE SEÑALES FIRMES DE

DESINFLACION Y MANTIENE LAS TASAS

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria en 24,75% por considerar que las perspectivas para febrero y las expectativas de incremento en los precios regulados "ameritan una actitud de cautela". Subrayó que las estimaciones y los indicadores de alta frecuencia de fuentes estatales y privadas indican que la inflación de febrero "mostrará un alza respecto del valor registrado en los últimos meses, principalmente producto de un aumento en los precios regulados".



RESERVAS SUPERARON BARRERA

DE LOS U$S 50.000 MILLONES

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Las reservas internacionales del Banco Central superaron ayer los USD 50.000 millones, al sumar 1.699 millones, informó la autoridad monetaria. Según datos de la autoridad monetaria, las reservas finalizaron en USD 50.751 millones, en una jornada en la cual el Banco Central no realizó intervenciones.



HICIERON FALTA INGRESOS POR $13.323

MENSUALES EN ENERO PARA NO SER POBRE

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Canasta Básica Total, que define el nivel de pobreza, aumentó 1,2% en enero último comparada con diciembre, y su costo se ubicó en $13.323,62, informó ayer el INDEC. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, también aumentó en el mismo mes 1,2% y su costo fue de 5.528,47 pesos, para una familia tipo de cuatro miembros.



PIDEN JUICIO POLITICO DE CAMARISTAS

POR AVALAR ACUERDO BANCARIO

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Ministerio de Trabajo presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, de la Cámara Nacional del Trabajo, quienes avalaron el acuerdo salarial del gremio bancario. Desde la cartera que encabeza Jorge Triaca denunciaron que los camaristas tuvieron "mal desempeño" por "arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución" por un fallo que le dio la razón a la Asociación Bancaria, obliga a pagar el preacuerdo salarial a las cámaras empresarias y exige al "Poder Ejecutivo Nacional no interferir" en la cuestión. La cartera laboral consideró que es una potestad ministerial la homologación de los acuerdos paritarios.



CONSUMO DE ENERGIA MARCO UN RECORD Y

MAS DE 150.000 USUARIOS QUEDARON SIN LUZ

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El consumo de energía alcanzó ayer un nuevo récord al llegar a los 25.373 megavatios, en una jornada en la cual más de 150.000 usuarios fueron afectados por cortes de luz en Capital y conurbano, con una sensación térmica mayor a los 40 grados. El nuevo pico fue registrado a las 14:15, momento en el cual la demanda tocó los 25.373 megavatios.



MILANI: LA CAMARA FEDERAL DE CORDOBA

NO TRATO EL PEDIDO DE EXCARCELACION

CORDOBA, 22 (NA). - La Cámara Federal de Córdoba decidió ayer no tratar el pedido de excarcelación del exjefe del Ejército César Milani, por lo que el militar seguirá preso en La Rioja, donde está acusado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. En una audiencia pública, el tribunal consideró que no se podía resolver sobre la cuestión solicitada por la defensa del militar por falta de tiempo para analizar el expediente.