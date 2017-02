Ceschi Información General 22/02/2017 Redacción Leer mas ...

No violencia y paz



Para la celebración de la 50 Jornada Mundial de la Paz, el papa Francisco nos entregaba un lema que es todo un proyecto de vida: "La no violencia: un estilo de política para la paz" (01.01.17): Quisiera ir compartiendo al menos parte de

sus reflexiones sobre este tema tan actual:

"Deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de política para la paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e in­ternacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de la paz. Que la no violencia se transforme, desde el nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en estilo caracte­rístico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas (n. 1)".

Francisco alude a la actual guerra mundial "por partes": "En cualquier caso, esta violencia que se comete 'por par­tes', en modos y niveles diversos, provoca un enorme sufri­miento que conocemos bien: guerras en diferentes países y continentes, terrorismo, criminalidad y ataques armados impredecibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata; devastación del medio ambiente. ¿Con qué fin? ¿La violencia permite alcanzar objetivos de valor duradero? ¿Todo lo que obtiene no se reduce a desencadenar represalias y espirales de conflicto letales que benefician sólo a algunos 'señores de la guerra'?

"La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmen­tado. Responder con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesi­dades cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificul­tad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo (n. 2)".