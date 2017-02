Se quieren copar Deportes 22/02/2017 Martin Ferrero Peñarol y Florida de Clucellas definirán, el 5 y 12 de marzo (primero en Villa Rosas), la segunda plaza liguista para disputar la Copa Santa Fe. El ganador irá vs Ferrocarril del Estado.

Entre el próximo 15 a 22 de abril se pondrá en marcha la segunda edición de la Copa Santa Fe y la Liga Rafaelina de Fútbol tiene dos plazas para disputar el certamen provincial.

Ferrocarril del Estado, por ser campeón del Clausura 2016, ya tiene su lugar asegurado en la primera etapa y resta definir el otro club.

El Deportivo Libertad de Sunchales fue el campeón del Apertura pero al competir en el Federal A ya tiene su lugar en la competencia y comenzará a competir en la tercera etapa. De esta manera, los subcampeones del último torneo oficial de la Primera A liguista, Florida de Clucellas (Apertura) y Peñarol (Clausura) deberán enfrentarse en partidos de ida y vuelta para definir quién se quedará con el boleto vacante para participar de la Copa Santa Fe.

El primer juego será el 5 de marzo en Villa Rosas, mientras que la revancha y definición se disputará el 12 de marzo en Clucellas. Ambos cotejos comenzarán a las 16:00 hs y la entrada general tendrá un costo de $ 60.

En caso de quedar igualados en los dos juegos en puntos y goles la definición irá a los penales.

El ganador de la serie deberá enfrentar a Ferrocarril del Estado en la primera etapa ‘interna’ de la Copa Santa Fe en la cual se medirán los dos equipos de cada Liga entre sí, donde tendrá ventaja el elenco clasificado como número 1 definiendo la serie en su cancha, por lo tanto será en barrio Los Nogales.

Vale recordar que la primera edición de la Copa Santa Fe fue ganada por Unión de Sunchales, el año pasado.



SE RENUEVA LA ASAMBLEA



Este miércoles desde las 20:30 hs se renovará la Asamblea General Ordinaria, que había pasado a un cuarto intermedio ya que no se pudo tratar el punto 6 por no haberse presentado ninguna Lista de Candidatos para la elección de autoridades liguistas. Según lo que establece el Estatuto, hasta el pasado último lunes hubo tiempo para presentar una lista, pero debido a que no ocurrió se deberá cumplir con los pasos que establece el artículo 22 inciso D y 57.

El art. 22 inc. D: Para la elección de la Mesa Directiva, deberá presentarse una lista de candidatos con 48 horas de anticipación a la señalada para la elección en la Secretaría de la Liga y refrendada por la firma de por lo menos 4 presidentes de clubes. En caso de no presentarse lista, la Asamblea pasará a cuarto intermedio por 7 días. Durante ese término y también con 48 horas de anticipación, a la reanudación de la Asamblea, podrán presentarse listas y en el caso de que no hubiera, la Mesa Directiva se elegirá por candidatos presentados por los Asambleístas. En caso de presentarse una lista única, para quedar electa deberá ser aprobada por simple mayoría y de no conseguirse ésta, se procederá como en el caso previsto por la falta de lista de candidatos.-

Art. 57, del Síndico: Son Sus obligaciones. Inc. “e”: Hacerse cargo de la Liga en caso de acefalía total de la Mesa Directiva y al solo efecto de citar a Asamblea General Extraordinaria para la elección de nuevas autoridades, dentro del término de 15 días. Su cargo como el de Síndico Suplente, es irrenunciable en caso de acefalía, hasta que se haya llamado a nueva elección de la Mesa Directiva.