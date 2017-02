El periodista no mintió

Recientemente se supo que abogados de la constructora Odebrecht se reunieron con un representante de la Justicia argentina, para acordar la entrega de los nombres y pruebas del pago de sobornos a funcionarios argentinos.



En la ocasión, los defensores de Marcelo Odebrecht, dueño de la compañía, dijeron que la colaboración será a partir de marzo, tras la finalización de los carnavales en Brasil, de acuerdo a lo confirmado a Perfil por fuentes judiciales. .



INICIO DE UNA CAUSA



El 11 de enero pasado el periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación una nota en la que informó que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, habría recibido cinco transferencias millonarias del financista extranjero Leonardo Meirelles, condenado en Brasil por el "Lava Jato".



CASI 600.000 DOLARES



En la investigación se señaló que el operador brasileño transfirió un total de 594.518 dólares mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre del año 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong, y que la Justicia de Brasil ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.



Los pagos tuvieron lugar inmediatamente después de que se relanzara el plan de Odebrecht para implementar el soterramiento del tren Sarmiento. Las obras de infraestructura arrancaron finalmente en octubre del año pasado cuando se activó la tuneladora. De esos ingresos, Arribas reconoció tan solo uno, el cual justificó que provenía de "la venta de un inmueble en la ciudad de San Pablo".



Posteriormente, Arribas se refirió en forma distinta al motivo del pago recibido, y en ese marco declaró ante la Justicia, frente a varias denuncias en su contra.



DECLARACION DEL PERIODISTA



Hugo Alconada Mon declaró en la causa, y presentó un pendrive con 14 hojas de documentación sobre las transferencias bancarias, extractos de una entrevista a Meirelles y material judicial de Brasil que confirman los contactos entre el financista brasileño y las coimas, según informó Infobae.



Alconada Mon explicó que el viernes anterior a que salió publicada la nota llamó a Arribas para notificarlo de la información que tenía y darle la oportunidad de poder explicar su lado de la historia. Desde ese momento se comunicó con emisarios del director de la AFI.



El primer contacto ocurrió después del llamado del viernes. El periodista en su declaración explicó que esa persona le dijo que "sabía quién era Meirelles, pero que Arribas sostenía que ninguna de esas operaciones era verdadera".



El sábado se volvió a contactar y según Alconada Mon "cambió la versión y dijo que todas las operaciones correspondían a la venta de un inmueble en San Pablo, en 2013. Me pidió 24 horas más terminar de buscar los datos y que aclarara en la nota que el señor Arribas no era contribuyente fiscal en ese momento en la Argentina".



La explicación de Alconada Mon tuvo continuidad al citar que "minutos después me llamó un segundo interlocutor de Arribas para decirme que toda la operación era en negro y que iba a tomar tiempo para poder demostrarlo".



Según el periodista, "luego volvió a llamarme el primer emisario de Arribas y dijo que el segundo emisario de Arribas era un boludo y no estaba autorizado a decirme que la operación era en negro. Al día siguiente el primer emisario de Arribas cambió por tercera vez la versión y dijo que solo una transferencia , por 70 mil dólares correspondía a la venta de un inmueble en San Pablo en 2013 y que desconocía las restantes cuatro y me pidió 24 horas más para entregarme la documentación".



Destacó Alconada Mon en su declaración que "al día siguiente volvieron a cambiar la versión. Dijeron que no me iban a dar documentación, sino copia de un e-mail que el banco de Suiza le había dado a Arribas para finalmente, cuando nos reunimos en el bar Puros, del microcentro porteño, sólo me mostraron un supuesto mail, sin membrete del Banco Credit Suisse, se negaron a entregarme copia para que yo la verificara, como habían prometido y procedieron a evaluar que mi proceder era malicioso".



Finalmente, el periodista manifestó "en ese momento en que di por terminada la reunión y tras cinco días de esperar y recibir versiones contradictorias entre sí, avanzamos hacia la publicación, el miércoles 11 de enero".



"CONTRADICCIONES MANIFIESTAS"



Dan cuenta varios medios de prensa nacionales, que a raíz de los aportes del periodista de La Nación, el fiscal federal Federico Delgado aseguró que existen "contradicciones manifiestas" del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto cobro de coimas por parte del grupo brasileño Odebrecht.