¿Quiénes conducirán el fútbol de Liga rafaelina? Deportes 21/02/2017 Martin Ferrero Manuel Zenklusen, quien aparecía como el candidato para reemplazar a Poi como presidente liguista, se bajó de la candidatura. Anoche cerró el segundo plazo y no se presentó ninguna lista. Mañana, 20:.30, se retoma la Asamblea.

Ampliar FOTO LA OPINIÓN SIN DEFINICIÓN. / ¿Quién ocupará el sillón presidencial?

Lo que todo parecía estar encaminado sufrió un vuelco inesperado y finalmente Manuel Zenklusen, anunciado oficialmente el pasado viernes por Liga Rafaelina de Fútbol como el candidato a presidente, se bajó de la candidatura y anoche cerró el segundo plazo sin presentación de listas para ocupar los cargos de Mesa Directiva, Neutral de Arbitros y Tribunal de Penas que se tienen que renovar.

“No pude conformar la mesa directiva que quería y es por eso que me bajo de la candidatura”, le contó a este medio Manuel Zenklusen, que luego agregó: “Se me bajaron varios nombres, personas que ya les había hablado y me tuvieron que decir que no por diferentes motivos y sucedieron algunas cosas que no me gustaron”.



-¿La decisión de bajarse de la candidatura no tiene marcha atrás?

-Es difícil, creería que no. Hoy te digo que no. Va a ser muy difícil que vuelva a rever mi situación porque en el medio también pasaron otras cosas. Las cosas se dieron así y por algo será. El destino dijo que no, no había lista ni nada y después que me presento surgen todas estas idas y vueltas.



-¿Qué fue lo que pasó para que cambie su decisión?

-Siempre fui cuidadoso y siempre hablé de candidatura, siempre fui conciente que primero había que armar una mesa directiva, mi preocupación por la aceptación de los clubes no era tal porque por afuera tengo un apoyo tremendo en la zona, que esté alguien de un pueblo la zona ya de por sí te apoya, no había objeciones y después sí.

Uno siendo delegado asistió a muchas reuniones y esto me termina de convencer quién es quién y conocer muchas cosas que del otro lado por ahí no se conocen.



-Su postulación se dio a conocer por parte del oficialismo, pero desde la oposición también se comentó que era su candidato ¿le molestó esa situación?

-No era oficialismo ni oposición, mi postulación era más para sumar que para otra cosa. Si se quiere de alguna manera llamar oposición, por 9 de Julio y Peñarol, ellos el viernes una vez conocida la noticia, me quisieron candidatear a mí pero no es así. Yo me desvinculaba del club y mi idea era colaborar con la Liga, comenzar desde abajo y al no surgir ningún candidato fui analizando la posibilidad de hacerlo, fue mutua la postulación y el apoyo que recibí de la mesa directiva.



-¿Cómo ves el futuro liguista?

-Es difícil encontrar un presidente, van a tener que encontrar a alguien que tenga ganas, obviamente que trabaje ad honorem, pero va a ser difícil, van a tener que trabajar mucho, creo que de lo contrario ya hubiera surgido, nadie va a dejar escapar dos oportunidades para ser presidente. Seguramente tendrán que arrancar nuevas alianzas, consensuar en varios aspectos. Lo veo gris, bastante gris.



El próximo 28 de febrero termina el segundo mandato de Fabricio Poi (este viernes 24 es el último día laborable) y del resto de la Mesa Directiva y es por esto que mañana (20.30hs), cuando se retome la Asamblea que el pasado miércoles pasó a cuarto intermedio, los mismos Asambleístas podrán presentar candidatos. A partir del 1 de marzo la Liga quedará en manos del Síndico titular (Rogelio Andermatten) quien deberá llamar nuevamente a una Asamblea.