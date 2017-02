Desde el 1 de marzo se abren las inscripciones para el boleto educativo Locales 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

A partir del miércoles 1 de marzo, los alumnos y docentes de todos los niveles de nuestra ciudad podrán tramitar el Boleto Educativo. El procedimiento será muy sencillo, dado que en la página web del municipio (www.rafaela.gob.ar) habrá un banner con una planilla para completar con datos del usuario; padre, madre o tutor; y establecimiento educativo al que concurrirá.

Una vez que ese formulario esté completo, el alumno (de Inicial, Primaria, Secundaria o Universidad) o docente deberá presentarlo en el hall de entrada del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, donde se ingresarán los datos y se le dará, en el mismo momento, la tarjeta para los viajes de estudio. Asimismo, en bulevar Santa Fe 555, habrá planillas para que los interesados puedan completarlas. "Se atenderá desde bien temprano hasta las 9 de la noche", dijo Porta a Radio Galena.

Posteriormente, el usuario deberá traer la constancia de alumno regular una vez que comience el ciclo lectivo. Desde el instante en que posea la tarjeta, se podrá utilizar la misma. "Es un trámite sencillo y que se puede resolver rápido. Para eso trabajamos todo este tiempo", remarcó el subsecretario de Movilidad Urbana, Juan Porta.

Luego remarcó que "está todo preparado para el miércoles 1 de marzo. Tenemos la aplicación lista y a partir de ese día, en la página de la Municipalidad de Rafaela, habrá una planilla para inscribirse y acceder a la tarjeta que valida los viajes durante el semestre. Para recibir las planillas y entregar las tarjetas utilizaremos el Cine Belgrano".

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), comentó que "las tarjetas que daremos tendrán los pasajes pre-cargados para hacer los viajes durante el primer semestre. La tecnología es la misma que la TEP (Tarjeta Electrónica de Pasajeros), pero tendrá otra impresión exterior (va a decir "boleto educativo" y no va a estar identificada con la persona, sino que va a decir que es estudiante). Tenemos tres modalidades de TEP: Jubilados, docentes y estudiantes".

"A pedido del Intendente buscaremos facilitar en esta primera etapa. Es por eso que daremos un plazo mayor para conseguir la regularidad y le daríamos la tarjeta con la libreta del año pasado", adelantó Porta.

Vale destacar que si bien el espíritu de la ordenanza alcanzaba a la educación no formal, todavía no están alcanzados. "Para eso, deberíamos firmar un convenio", dijo Porta.



¿ALCANZAN LOS MINIBUSES Y CHOFERES?

Según los datos que maneja la Subsecretaría de Movilidad Urbana, durante 2015 se emitieron unos 120.000 boletos con descuentos para estudiantes y 14.000 de docentes, con un valor promocional de $ 3. Evidentemente, este beneficio multiplicará a los usuarios del sistema de transporte público de pasajeros, que cuenta con 13 unidades (doce en circulación y la 13º como refuerzo) y 39 choferes. ¿Está en condiciones de absorber esta demanda? Para Juan Porta, sí. "Teníamos la expectativa de poder incorporar más minibuses nuevos y no se pudo por cuestiones externas a nosotros. Estamos a punto de sacar a la calle el segundo minibus y pudimos reincorporar a dos coches que no estaban en condiciones. Con respecto al año pasado, el servicio está mucho más estable. Estamos a punto de incorporar tres choferes que empezarían a trabajar desde el primero de marzo. No es fácil conseguirlos. Entendemos que estamos bien. Una vez que comience a aplicarse la ordenanza, haremos una evaluación de la demanda y veremos si necesitamos incorporar más choferes", dijo el funcionario.