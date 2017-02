Ben Hur, por una noche especial Deportes 21/02/2017 Redacción El Lobo busca revertir frente a Camioneros el 2-3 en su casa y clasificarse por primera vez al cuadro principal del torneo nacional. Empieza a las 21 con el arbitraje del cordobés César Ceballos.

UNA GRAN OPORTUNIDAD./ El equipo del Sur de nuestra ciudad quiere cerrar de la mejor manera la etapa clasificatoria y meterse en la instancia nacional.

La segunda mitad de la gran final por el pasaje a la instancia principal de la Copa Argentina se disputará esta noche en barrio Parque. A partir de las 21, Ben Hur recibirá a Atlético Camioneros de Esteban Echeverría, con el arbitraje del cordobés César Ceballos. En los primeros 90 minutos disputados el sábado pasado en tierras bonaerenses se impuso Camioneros por 3 a 2, resultado que obliga al equipo rafaelino a obtener el triunfo, aunque al haber convertido dos tantos de visitante un hipotético 1 a 0 o 2 a 1 le permitiría clasificar al conjunto de Gustavo Barraza.

Como se vino mencionando ya desde la semana pasada, jugar cada 72 horas para los equipos de esta categoría (recordemos que solamente se estuvo jugando con los equipos del Federal B) es un esfuerzo prácticamente extremo, ya que se trata de futbolistas amateurs o en pocos casos semiprofesionales. Una de las pocas excepciones es justamente Camioneros.

Bajo estas circunstancias, el equipo dirigido por Gustavo Barraza tratará de revertir la serie y conseguir un hito histórico para el Club en este certamen. No le será sencillo, por las lesiones sufridas en esta seguidilla (Besaccia, Izaguirre) que han dejado poco recambio al DT, y por el protagonismo indudable del adversario, que vendrá a buscar el resultado que le brinde también una oportunidad similar. Además, se espera un marco poco habitual para la media de las presentaciones en la categoría, ya que sumado al buen número de hinchas locales que se espera, la parte visitante podría estar poblada en gran parte.

Lógicamente, el trámite producto de las circunstancias de uno y otro equipo, se espera que sea diferente al del sábado. Esta vez Ben Hur tendrá que asumir el gasto y salir a buscar el triunfo, y Camioneros es probable que aguarde con mayor cautela en su campo para intentar explotar la posibilidad del contragolpe.

Si bien en la previa parece simple decir que ganando por un gol (mientras sea 1 a 0 o 2 a 1, porque con el 3 a 2 van a penales) BH logra la clasificación, debe tenerse en cuenta que si recibe primero un gol estaría obligado a anotar 2, y en ese caso sería otro el panorama.

El escaso tiempo entre partido y partido limita las intenciones de los técnicos de pruebas para modificar esquemas o cambiar jugadores. De tal modo, Ben Hur presentaría una variante en relación al once titular que lo hizo en Buenos Aires. En unos pocos minutos de un táctico futbolístico realizado ayer en el estadio se vio el ingreso de Alejandro Carrizo por Franco Rodas. No obstante, Barraza aguardará hasta último momento la evolución del goleador Emir Izaguirre, quien ayer en el mismo horario que sus compañeros realizaban el entrenamiento, tenía sesión de kinesiología por su esguince en la rodilla derecha. A priori, el jugador estaba mucho mejor en comparación a la previa del encuentro inicial.

Cabe recordar que el jugador que llegó a BH proveniente de Viale anotó 3 goles en esta fase clasificatoria. Matías González convirtió 2; Juan Weissen, Franco Rodas, Gustavo Mathier y Gastón Palma 1.



EL RIVAL

Mientras tanto, Camioneros tendrá la variante obligada por la expulsión de Jonathan Campo, que sería reemplazado por Enzo Sotelo. No obstante, viajó con la delegación el volante ofensivo Gianaschi, que no estuvo por lesión en la ida y es otra alternativa.