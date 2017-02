Un repaso de historia con cierta nostalgia Información General 21/02/2017 Germán Sánchez No será una edición más del Cosquín Rock. Este año habrá un merecido homenaje a los cimientos de la música de acá. Los Fabulosos Cadillacs, Pericos, Fito Páez, Fabi Cantilo, Los Violadores, harán viajar al público a un pasado espectacular y permitirán nostálgicos momentos musicales.

Ampliar FOTO ARCHIVO LOS PERICOS. Repasarán sus 30 años en los escenarios de Cosquín Rock desde este sábado.

Apenas, algunas imágenes, instantáneas de un pasado ya bastante lejano en Rafaela. Una noche en el inolvidable Danhes Music Hall o en Teléfono 52. Un amanecer en el CRAR para las fiestas de fin de año. Un salto enloquecido en Cerebro o Grisú durante el viaje a Bariloche de quinto año. Un flash de los fogones de la UTN en la Rural. O simplemente una noche con amigos jugando a las cartas y tomando cervezas.

Todas esas imágenes y muchas más volverán una y otra vez a la cabeza. Porque la música marca momentos, nos guarda fotografías en el alma de grandes épocas vividas. “Escuchar cualquier tema de El Ritual de la Banana de Los Pericos me transporta directamente a Bariloche”, se comenta en rueda de amigos cuarentones. Es decir, es volver a la segunda mitad de los ochenta a la velocidad de la luz. Se empiezan a tararear mil temas a la vez. Y aparecen las mejores bandas de una época que marcó a varias generaciones.

Esas sensaciones de estar viajando por la banda de sonido de nuestras vidas se vivirán en esta edición del Cosquín Rock 2017. Y es que el festival cordobés tiene preparado un menú que incluye un enorme homenaje a las raíces del rock nacional. Más allá que puntualmente en el tercer día de programación habrá un escenario exclusivamente dedicado a hacer un repaso por una parte importante de esa historia, habrá a lo largo de las tres jornadas pinceladas de historia prolijamente desparramadas por el predio del Aeródromo de Santa María de Punilla.

Ya el sábado 25 en el Espacio Alternativo, Los Pericos comenzarán a festejar sus 30 años de trayectoria, con un show que se multiplicará por tres, recorriendo cada día una década. Los propios artistas arengaron a sus seguidores desde su cuenta de Instagram. “Cada día marcará una década en orden cronológico, con perlas únicas y grandes invitados sorpresa” (¿será que Bahiano ande por el Valle de Punilla?). También durante los tres días, en el Ceremonia Geiser se estará presentando Juanse & The Band. El líder de Ratones Paranoicos hará de las suyas en horas tempranas para quienes supieron disfrutar de viejas épocas paranoicas.

El domingo a estas dos propuestas, se sumará un homenaje muy particular: Sumo x Petinato. El excéntrico saxofonista de la banda que lideró Luca Prodan promete revivir la esencia de la emblemática formación con versiones únicas. Como el mejor broche de oro para esa jornada harán su debut en el festival de rock del país nada menos que Los Fabulosos Cadillacs. “Será una noche impresionante”, se ilusionaba José Palazzo hace unos días charlando con LA OPINION y se imaginaba el escenario principal vibrando con Vicentico, el Sr. Flavio y compañía.

Claro que el plato fuerte para este homenaje que el festival le tiene preparado al rock nacional se concentrará el lunes en la tercera y última jornada. El Escenario Temático (el único al aire libre además del Principal) promete un abanico impresionante de posibilidades. Desde muy temprano, los más jóvenes podrán hacer un recorrido por los cimientos de esto que conocemos como rock nacional. Y los más grandes podrán volver a emocionarse y tendrán permiso para ponerse nostálgicos. Javier Martínez (fundador y líder de Manal) y Ricardo Soulé (Vox Dei) abrirán el fuego, serán el primer plato.

El exquisito menú continuará con Celeste Carballo, Vox Dei, Fabi Cantilo, Pedro Aznar y David Lebón. Para el final quedará el regreso de Fito Páez y el cierre de Los Twist con Pipo Cipolatti a la cabeza. Si bien no lo confirmaron y no está en grilla, Palazzo deslizó en su momento que el gran Charly García “podría darse una vuelta por las sierras”. Claramente, sería el único ingrediente que le puede faltar a tremenda propuesta. Además, lo más lógico sería ver a unos y otros acompañando los shows de los compañeros de escenario. Además, se está preparando un homenaje al Negro García López (fallecido hace dos años), recordado guitarrista que formara parte en sus inicios de La Torre, para luego tocar con reconocidos artistas como Miguel Mateos, Charly García, Fabiana Cantilo y Fito Páez, entre otros.

A todo ese combo explosivo, en el Principal se sumarán los regresos de Los Guarros, Attaque 77 y Los Violadores.

Así que además de estar en forma para recorrer el predio buscando a las mejores bandas, habrá que darse un tiempo para la nostalgia, el recuerdo, el regreso fugaz y emocionante varios años atrás en nuestra hoja de ruta. Volverán como diapositivas, como fotos viejas que quedaron tatuadas en el alma. En definitiva, algo que solo la música puede lograr.