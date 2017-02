Los docentes terminan de votar este mediodía Locales 21/02/2017 Redacción Hasta hoy los maestros y profesores del Departamento votan por tres mociones: inicio de clases, paros semanales de 72 horas o huelga por tiempo indefinido hasta que Nación convoque a paritarias. Mañana es la asamblea provincial y el jueves se define si arrancan o no las clases en todo el país.

Ampliar FOTO ARCHIVO GRISELDA MARCOS./ Dio detalles acerca de la votación de los docentes.

Las negociaciones salariales con los docentes en Santa Fe parecerían haber entrado en stand by hasta tanto se resuelva el reclamo que mantienen con la Nación, para que esta haga un llamado a paritarias. Mientras tanto, los maestros parecen encaminarse a un paro de actividades.

Hasta hoy al mediodía los del departamento Castellanos podrán votar por tres mociones: inicio del ciclo lectivo, paro por 72 horas o por tiempo indeterminado hasta que se convoque a paritarias a nivel nacional. Así lo indicó Gricelda Marcos, secretaria General de AMSAFE Departamento Castellanos a "Algo dirán" (Radio Galena 94.5 Mhz). "Tuvimos una reunión paritaria el 10. El viernes 17 se reunieron las comisiones técnicas que se encargan de lo salarial y de las condiciones de trabajo. Como consecuencias de estas reuniones, se supo que el Gobierno presentó la inflación del IPEC y AMSAFE hizo el reclamo de que el nuevo salario debería recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016 y agregarle el porcentaje de inflación de este año, que daría aproximadamente un 35%", indicó.

"Lógicamente, queremos que se abra una paritaria a nivel nacional, para garantizar un salario mínimo para todos los docentes en el país. Además, Nación es la que dispone las modalidades de capacitación docente, condiciones de trabajo, etc.", marcó la sindicalista.

El próximo jueves 23 habrá una asamblea de CTERA (a la que pertenece AMSAFE) en donde se determinará un plan de lucha. Es por eso que el viernes hubo una asamblea departamental en donde se trató el reclamo a nivel nacional. "Hasta mañana -por hoy- al mediodía votan los docentes del departamento Castellanos, el miércoles se hace una asamblea departamental, en donde se le da mandato a los delegados para la que se hará en CTERA. Lo que se determine allí, se aplicará en la Provincia: si se determina un paro, no habrá clases, más allá de las negociaciones provinciales", dijo Marcos.

Todo hace suponer que la paritaria provincial no avanzará hasta tanto no culmine el reclamo a nivel nacional. Es que si habría una oferta salarial oficial, obligaría a los docentes a tener dos frentes de batallas y sería muy difícil determinar a quién le hace un paro en el caso de que no sea aceptada. Pero si sería aceptada por las bases santafesinas pero no habría paritaria nacional, los obligarían a realizar paros en un distrito que satisfizo sus necesidades. Con lo cual, eso de "desensillar hasta que aclare" se hará presente en Santa Fe.