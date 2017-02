Las disculpas de Ardusso Deportes 21/02/2017 Redacción TURISMO CARRETERA

Ampliar FOTO AGENCIA PRENSAPRO PROTAGONISTAS. Ardusso se disculpó con González por el toque. FOTO CAMPEONES JULIAN SANTERO. El flamante ganador con la bandera a cuadros.

Facundo Ardusso, piloto del equipo Renault Sport Torino Team, aprovechó las redes sociales para pedirle disculpas a Nicolás González por el toque que le propinó en la final del Turismo Carretera en Viedma. Cuando faltaban pocas vueltas para el final, Ardusso intentó superar a González, que se ubicaba en la segunda colocación y se dirigía a lograr su primer podio en la categoría en su segunda temporada. El de Las Parejas lo tocó de atrás y el rafaelino entró en trompo perdiendo varias posiciones, finalizando luego en la 11ª ubicación, mientras que Ardusso, luego de la penalización, terminó 12º. “Pido disculpas a @gonzaleznico, su equipo y el mío. La maniobra fue un exceso de mi parte. Ahora a masticar bronca y revertirlo en Neuquén”.



“FUE INESPERADO”

"Recién estoy cayendo de lo que logramos junto al equipo. Fue un fin de semana soñado", expresó Julián Santero en el diálogo con el equipo Campeones, por AM630 Rivadavia, luego de su triunfo en la apertura del Turismo Carretera en Viedma. Santero, quien está disputando su primera temporada completa en la categoría, no esperaba funcionar tan bien, y calificó de "inesperado" su triunfo en la primera carrera del año. "La verdad, fue inesperado todo. Primero el resultado, no esperaba funcionar tan bien en la primera fecha. La repercusión es tremenda. Sé lo difícil que es lograr una victoria en esta categoría que es muy competitiva", afirmó el piloto mendocino, quien integra el equipo Dole Racing. "Estoy convencido de que el auto me facilitó mucho las cosas, estoy muy agradecido a todo el equipo. El auto funcionó bien desde el viernes", agregó Santero.