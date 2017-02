Oficializan quita de aranceles para importar productos informáticos Nacionales 21/02/2017 Redacción A partir de martes 21 de febrero se eliminará el arancel del 12% promedio para la importación de componentes para producir computadoras en el país. Desde el 1º de abril se quita el arancel del 35% para importar notebooks, tablets y computadoras.

Ampliar FOTO ARCHIVO NA CABRERA. Dijo que el Gobierno no le soltará la mano a ningún trabajador.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Gobierno oficializó ayer la eliminación de aranceles para la importación de productos informáticos, con el fin de "disminuir los costos de fabricación de equipos electrónicos". La medida involucra la importación de computadoras portátiles, accesorios informáticos y telecomunicaciones que quedarán eximidos de abonar derechos de importación desde abril próximo.

A partir de martes 21 de febrero regirá el Decreto 117 que eliminará el arancel del 12% promedio para la importación de componentes para producir computadoras en el país mientras que desde el 1º de abril se elimina el arancel del 35% para la importación de notebooks, tablets y computadoras.

Esta decisión -anunciada hace varios meses- quedó establecida a partir de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña y de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Producción, Francisco Cabrera.

La eliminación fue cuestionada por empresarios y sindicatos del sector, que advirtieron por una significativa baja en las ventas y la pérdida de puestos de trabajo. El caso más reciente que refleja la situación del sector se dio a fines de enero último, cuando la empresa Banghó despidió a cerca de 200 trabajadores, que fueron reincorporados como "suspendidos" y con un salario 30% menor al que percibían.

El Poder Ejecutivo recordó que en julio de 2015, el Consejo del Mercado Común autorizó a la Argentina a aplicar una alícuota distinta del Arancel Externo Común, incluso del 0%, para los bienes considerados de "Informática y Telecomunicaciones", así como para los sistemas integrados que los contengan, hasta el 31 de diciembre de 2021. "En ese marco, resulta conveniente efectuar una reducción de las alícuotas que, en concepto de Derecho de Importación Extrazona, tributan los productos clasificados por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur", según el texto oficial.

Según la Casa Rosada, la modificación arancelaria "redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local".

En este escenario, los ministerios de Trabajo y de Producción continúan trabajando en el Programa de Transformación Productiva, para cuidar a los trabajadores que pudieran ser afectados por la medida de baja de aranceles de productos terminados. A mediados de febrero ambos ministerios anunciaron oficialmente que la empresa Visuar Samsung empezará a entrevistar en marzo a los trabajadores desvinculados de las compañías Banghó (186), Alpargatas (171) e Informática Fueguina (179).

Visuar incorporará 250 operarios a su nueva planta de fabricación de heladeras de alta tecnología en Cañuelas, mientras otras 20 empresas ya presentaron sus proyectos de inversión y crecimiento al comité evaluador del Programa de Transformación Productiva, que contemplan la creación de otros 1.000 puestos de trabajo con los trabajadores desvinculados de las tres empresas mencionadas.



"NO LE VAMOS A

SOLTAR LA MANO"

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, prometió que el Estado "no le va a soltar la mano a ningún trabajador" del sector informático, tras la decisión de eliminar aranceles de importación de esos productos. "En esta transición no le vamos a soltar la mano a ningún trabajador, por eso con el Ministerio de Trabajo ya iniciamos el proceso para que todos sean incorporados por empresas con proyectos de crecimiento sustentables", sostuvo el funcionario.

"A los trabajadores los vamos a acompañar en ese camino con capacitación y herramientas concretas que benefician a los proyectos de inversión que incorporen a estos trabajadores. Estamos ayudando a crear empleos con futuro a través del Programa de Transformación Productiva", dijo Cabrera en un comunicado. Además, el funcionario resaltó que "el Estado tiene que estar presente para garantizar el acceso a la tecnología y crear más empleo, que es el objetivo central para ir hacia Pobreza Cero".