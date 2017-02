Macri viajó a España tras reunirse con inversores Nacionales 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA VISITA. Macri junto a De Narváez en Olivos.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer por la mañana en la Quinta de Olivos a los principales accionistas de la empresa Pentanova, que le anunciaron un plan de inversiones por al menos 200 millones de dólares para la explotación de petróleo y gas en diferentes cuencas del país. Y por la tarde en el mismo lugar al empresario Francisco De Narváez -titular del Grupo De Narváez que tras vender la semana pasada su 40% de América TV al empresario de la salud Claudio Belocopitt ahora anunció que se asocia con el fondo de inversión L Catterton para expandir su marca de indumentaria Rapsodia a nivel mundial.

Y por la noche, Macri viajó a España donde el jueves mantendrá una reunión bilateral con su par, Mariano Rajoy, en el marco de una apretada agenda de actividades con la mira puesta en atraer inversores ibéricos que apuesten a radicarse en la Argentina.

Por la mañana, los empresarios de Pentanova manifestaron al jefe de Estado su interés en invertir en razón "del gran potencial que tiene la Argentina en materia energética y las reformas que ha introducido el Gobierno para atraer inversiones", informó la Casa Rosada en un comunicado. El grupo que se entrevistó con el presidente en la Residencia de Olivos estuvo encabezado por el venezolano Serafino Iacono, titular de Pentanova, y Rodney Lewis, CEO de Lewis Energy Group, uno de los principales productores de gas no convencional de Eagle Ford, Estados Unidos. Pentanova es una firma recientemente creada para la explotación de petróleo y gas que ya estableció operaciones en Colombia.

Por la tarde, De Narváez, quien ya se retiró de la política para enfocarse en sus negocios -en 2009 se asoció con Macri para derrotar a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas- presentó su sociedad con L Catterton, la mayor compañía global de capital privado dedicada al sector de consumo con más de US$ 14.000 millones invertidos en todo el mundo y realiza inversiones en América latina por montos que van desde US$ 40 millones hasta US$ 75 millones para acelerar el crecimiento de las compañías en las que entra como accionista.

Macri tenía previsto partir este lunes a las 22:45 a bordo de un vuelo regular de la empresa Iberia, y el miércoles pondrá en marcha su actividad oficial en Madrid, cuando asistirá a las 11:30 (7:30 hora argentina) a la "sesión solemne" que brindarán las Cortes Generales en el Congreso español con motivo de la visita. Más tarde, en el Palacio Real de Madrid, Macri será la figura de la ceremonia de recepción que brindarán el Rey Felipe VI y la Reina Consorte de España, Letizia Ortiz, quienes luego ofrecerán un almuerzo en el Palacio de La Zarzuela.

Por la noche, el matrimonio real agasajará al Presidente con una cena de gala en el Palacio Real de Madrid, que también contará con la presencia de Rajoy. El momento central de la gira será la reunión bilateral que mantendrán ambos presidentes en La Moncloa el jueves a las 12:00 (8:00 hora argentina), en donde firmarán acuerdos orientados a "fortalecer la relación bilateral, promover el comercio y las inversiones y potenciar la mutua cooperación y el intercambio cultural", se informó oficialmente.

En la tarde, participará junto al Rey Felipe VI de la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, ya que la Argentina estará allí en calidad de país invitado y será representada por alrededor de 30 artistas.