Rolfo, DT interino de Libertad

Ampliar FOTO F. MELCHIORI NUEVA ETAPA. Bauducco y Rolfo luego de la presentación al plantel.

(Especial para LA OPINION). - La Comisión Directiva y subcomisión de Fútbol profesional del Club Libertad de Sunchales, brindaron ayer en el club una conferencia de prensa en donde expusieron las razones por las que se desafectó al DT Danilo Tosello, quien el último viernes realizó declaraciones a un medio sunchalense que calaron hondo en la dirigencia aurinegra. Al mismo tiempo, se presentó a José María Rolfo, actual manager y coordinador de la institución, como DT interino hasta que se resuelva la situación. Estuvieron presentes el presidente Eduardo Grosso y los directivos Norberto Bellatto, Ariel Porcelana y Enzo Olloco. “Las declaraciones de Tosello llevaron a la desafectación y cobrará el contrato hasta el 30 de junio. Hay 5 o 6 circunstancias que nos llevaron a tomar la decisión y ya se ofrecieron muchísimos técnicos. Rolfo estará a cargo junto a Gonzalo Bauducco y el profe Leonardo Rodríguez. La idea es que siga si no aparece otro candidato. Y que quede claro, Libertad va a pelear por el ascenso en las 18 fechas que restan, no para descender. Ese es el pensamiento”, comentó Grosso ante los medios locales, y desmintiendo las falsas declaraciones. Luego agregó que “hablar de hambre me parece detestable. El problema era la merienda de un jugador. Hubo 24 jugadores desafectados en la era Tosello, 12 eran del club, y deterioró las inferiores de Libertad, haciendo un gran año a la entidad. El contrato de Tosello duró demasiado (13 meses), quizás por el muy buen resultado deportivo más que por la relación. El único pase que nos dio beneficios fue el de Oliver. Y algo que no es poca cosa también es que la AFA nos debe 860.000 pesos”.

En tanto, Porcelana, el tesorero del club, sostuvo que “todo el plantel tenía pago el mes de noviembre. Y muchos tienen diciembre y enero pago. Tosello estaba desinformado con el pago a los jugadores y había una promesa de pago al CT para esta semana”. Con respecto a la situación de Gustavo Giorgis, el ayudante de campo de Tosello, la dirigencia le ofreció el cargo pero no lo aceptó en solidaridad con el DT saliente. De esta manera, el Polaco Rolfo, ex técnico de 9 de Julio, vuelve a dirigir a los Tigres tras 5 años.