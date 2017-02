Macri, sus yerros y la política santafesina Locales 21/02/2017 Darío H. Schueri Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO JOSE CORRAL./ Unico defensor público de Cambiemos en el radicalismo: el resto, opta por el silencio

El columnista de Clarín Joaquín Morales Solá fue particularmente admonitorio con el gobierno de Macri: "si el Gobierno insiste en conducir el Estado como lo hizo en las últimas semanas, corre el riesgo de perder las elecciones legislativas de octubre (....) ya se agotó, en lo que va de febrero, el margen de error de un año electoral. Las rectificaciones son siempre encomiables, pero el exceso de ellas puede fatigar a la sociedad ", profetizó.

En Santa Fe el radicalismo adscripto a Cambiemos, salvo José Corral que no tiene más remedio, prefiere ser cauto a la hora de hablar del gobierno nacional. El diputado Santiago Mascheroni (M.A.R. Cambiemos) evitó el pasado jueves en el recinto aludir en defensa del gobierno cuando socialistas y peronistas arremetieron por el cierre de empresas en la Provincia.

Corral mientras tanto le pone paños fríos a la soterrada -ya no tanto- refriega con el socialismo: "el socialismo sabe que puede contar con el radicalismo", armonizó. Temperamental y frontal Mario Barletta acusó al socialismo por no haberse pasado a Cambiemos, tumbándole el castillito de arena al intendente de Santa Fe.

En ostensible demostración de fuerzas, más para adentro que hacia afuera, Corral reunió en esta capital al Comité Nacional que preside para anunciar que en abril tendrá lugar en La ciudad de Plata, la Convención partidaria que ratificará la alianza con el PRO en Cambiemos. Los radicales NEO de Santa Fe cuentan los porotos para adelantar la Convención provincial (que preside un correligionario de su sector) que consolide la pertenencia de radicalismo santafesino al FPCyS.

¿Cómo se dirimiría un posible conflicto institucional que podría dejar mal parado a José Corral y Julián Galdeano, presidente de la UCR santafesina?. El radicalismo no puede ir como Cambiemos en las provinciales de Santa Fe, pero tampoco el socialismo (y sus posibles aliados radicales) podrían ir como FPCyS a las nacionales. Urgen fórmulas de consenso en ambos plenarios.

El presidente de la UCR a nivel provincial Julián Galdeano y el líder de la bancada socialista de diputados Rubén Galassi se cruzaron mediáticamente.

Galdeano hizo foco político en la situación del Frente Progresista Cívico y Social de cara a los comicios legislativos de este año, indicando que “todos hacen foco en el radicalismo”, preguntándose: “¿qué pasa si el socialismo avanza sobre un acuerdo con el Frente Renovador?”.

El ex- Ministro de Gobierno de Bonfatti fue definitorio: "no hay chances de que se replique en Santa Fe. Lo de Margarita Stolbizer y Sergio Massa es un acuerdo para la Provincia de Buenos Aires y tiene casi nulas posibilidades de concretarse en la realidad santafesina", clausuró

Galdeano surfea en las encrespadas olas dentro del FPCyS e inclusive del propio radicalismo minimizando los roces: “nosotros no le vemos dificultad al tema” (de estar simultáneamente en Cambiemos y el FPCyS), dijo el diputado rosarino, quien agregó que “si nosotros (la UCR) no hubiésemos tomado una decisión, hoy Scioli sería el presidente y López el ministro de Obras Públicas”, a la vez que agregó que “no somos un partido testimonial, somos un espacio con intención de poder”.

Galassi, quien sostiene que "este modelo económico que por más que se esmeren en negarlo, tiene la misma matriz, la misma mirada que los gobiernos que se estructuraron con una idea política y económica que ya se aplicó en Argentina en la década de los noventa", describió que "el radicalismo decidió integrarse a Cambiemos y está dando pasos en ese sentido en la Provincia de Santa Fe, cosa que no juzgo porque respeto la decisión que toma este Partido pero no la comparto". Galdeano había anticipado que “nuestra decisión (de estar en Cambiemos) no debería afectar la composición del frente provincial”, a lo que Galassi respondió: "entendemos que un sector muy importante del radicalismo sigue compartiendo nuestra visión de construcción en Santa Fe y que puede tener una proyección a nivel nacional y me animo a nombrarlos: Jorge Henn, el Vice gobernador Carlos Fascendini, ministros como Maximiliano Pullaro, Jorge Alvarez, senadores como Felipe Michlig, Rodrigo Borla junto a muchísimos intendentes están en este proyecto junto a los Partidos SI, PARES".