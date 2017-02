Aquella Rafaela

Los muchachos de “antes” la recuerdan muy bien. Estaba ubicada en la esquina de Lavalle y San Martín. Era un local antiguo, de la primera época de la ciudad... mezcla de kiosco y Ramos Generales, pero de pequeñas cosas.

Tenía de “todo”, uno de los primeros negocios de ese tipo que recuerdo... Desde diarios y revistas hasta juguetes colgados del techo, cigarrillos, algún pequeño objeto para regalo, las primeras figuritas, perfumes, pastillas, caramelos y los tradicionales bizcochitos con grasa, para el mate... Y en la vidriera, por calle San Martín, ahí estaban los libros... de “literatura”, cómo les diría, un poco “ligera”. Aquel legendario libro, que toda la juventud, furtivamente leía, “Memorias de una Princesa Rusa”, o aquellas famosas novelas de Corín Tellado o las Historias del Lejano Oeste, que por es época eran los “best-sellers” de nuestra juventud.

Pero, frente al local, sobre calle Lavalle, ahí se encontraban las pizarras, por eso todo el mundo la llamaba así: “La Pizarra de Stricker”. Las dos más grandes estaban apoyadas sobre la pared, al costado de la puerta de entrada. En una de ellas, en letra prolija, con tiza mojada, estaban todos los resultados del fútbol local, zonal, de Buenos Aires y a veces, de muchas partes del mundo. La otra era para noticias generales, policiales y accidentes, por lo general. Y arriba dos más chicas, con noticias necrológicas. El “asunto” era bastante completo, pero, si vos querías ampliar las noticias, “inmediatamente”, tenías que entrar y comprar el diario o el “viejo” Stricker te lo llevaba. Era muy simple. Todo el mundo que pasaba miraba la pizarra y siempre algo compraba.

Pero no era solamente eso. Durante muchos años se constituyó en una de las esquinas más tradicionales de Rafaela. Allí lograron reunirse, en torno a esas pizarras, distintos personajes de la ciudad, desde el médico, el abogado, el futbolista, algunos jubilados, el quinielero, el prestamista, los milongueros, los canillitas esperando el diario para repartirlo y algún burrero, todos unidos en el comentario deportivo o un hecho político y otros, tal vez, lamentando la pérdida de un querido amigo.

Pero siempre la esquina estaba concurrida y a medida que iba transcurriendo el día, y por distintas obligaciones de la gente, se iba renovando, a veces, hasta altas horas de la noche.

Recuerdo que Don Stricker solía colocar un pequeño parlante al frente del negocio, conectado a su radio eléctrica y los clásicos caminantes de la ciudad paraban, casi siempre, para escuchar un tango o tal vez alguna noticia, que se propagaba por el receptor.

Se constituyó, por mucho tiempo, en un lugar “obligado” de reunión, para la charla con los amigos, hacer, a lo mejor, algún negocio o “campanear” a las pibas que pasaban para el centro. La esquina “estaba” para cualquier cosa. Y creo que fue uno de los tantos lugares históricos de nuestra ciudad, que lamentablemente ha desaparecido. Fue otro pedazo de nuestras clásicas costumbres lugareñas... Llegaron a ocurrir hechos curiosos, a lo largo de los años... En varias oportunidades y ante la ausencia de semáforos, en ese tiempo, la Municipalidad debía colocar guardas, para ordenar el tránsito en esa esquina, especialmente los automovilistas solían detenerse para ver la pizarra y se distraían leyendo, produciendo largos amontonamientos en la calle.

También en aquellos tiempos eran muy tradicionales los bailes que se realizaban en localidades vecinas, especialmente en el día de sus fiestas patronales... Los muchachos de la barra me decían al salir del “laburo”: “Che, Petiso, esta noche hay baile en San Antonio, es la fiesta...”. “Pero... ¿con qué vamos?”, le preguntaba. “A las 9 sale el colectivo de la esquina de Stricker, te lleva y te trae gratis, ¿qué más querés, viejo?”.

Pero el “Viejo” Stricker no solamente atendía el negocio, junto a su esposa y su hijo mayor. Al promediar la mañana y cuando “aflojaba” un poco la clientela, se colocaba unas correas de cuero cruzadas sobre el hombro, enganchaba los diarios y revistas y se perdía por las calles, con su andar nervioso y rápido, la gorra al costado y un pañuelo al cuello “a lo Gardel”, con su voz ronca y gastada, iba gritando “Diarios, revistas... llegó el Leoplán, señora...” era un canillita de alma, un hijo de la calle y como siempre decía, “nací y moriré canillita”.

Y así también, él se constituyó en un personaje muy popular, en las calles de Rafaela, aquella, cuando todavía era un poco pueblo.

Después pasó el tiempo... Una empresa constructora resolvió levantar un alto edificio y Stricker dejó la esquina de toda la vida. Se trasladó dos cuadras más adentro, frente a la Telefónica, pero nunca fue ya lo mismo... Tal vez, un poco más alejado del centro, la proliferación de kioscos en todos los barrios, la gente y las costumbres cambiaron y quedaron en el recuerdo y el olvido, una vida que se fue.

Supe que había fallecido tiempo después, y su familia continuó unos años más, pero nunca más fue “La Pizarra de Stricker”, la de nuestra juventud...

Hoy es un Sábado de julio, camino por calle Lavalle, saludo a mi amigo, el gordo Alvarez, al llegar a la esquina recordé, “Debo comprar mi revista mensual”. Y ahí, en el mismo lugar, había un kiosco. Entré, un poco con emoción. Habían pasado tantos años... Pero era otra cosa, moderno, todo prolijo, ya no estaban los juguetes colgados del techo, la pila de diarios sobre el mostrador, tampoco aquellas novelas prohibidas y, en la vidriera, ya no estaba aquel autito a suspensión con el número 79, que me compré con mis ahorros, cuando el viejo Fanto ganó las “500” del ‘49, tampoco el vigésimo con terminación 13, que todos los años, para Navidad, encargaba mi padre.

Salí con mi revista bajo el brazo, mientras el muchacho me daba caramelos por el vuelto. Ya no vi en la vereda al viejo Domínguez, contento porque ganó el “9”, ni al gordo Bustamante, recordando con nostalgia a “su” Atlético de antes, ni al Flaco Enrico mirando de reojo la “fija” para el domingo...

Ya ninguno estaba de mis viejos amigos... Allí se había sepultado un poco la historia de nuestras vivencias ciudadanas, que hoy, con emoción quiero rescatar.

Tomé por San Martín, silbando un tango “Llorón”, como lo cantaba Angelito Vargas. La nostalgia de otros tiempos invadió mi alma de soñador.

Y allá a lo lejos, cerca del viejo mercado, ya desaparecido, me pareció escuchar la voz ronca y gastada del “viejo” Stricker, con la gorra al costado y el pañuelo al cuello, caminando ligero y nervioso, mientras decía aquello... Lo de siempre... “Hay Diarios, diarios, La Prensa, Nación, Crítica, llegó el Leoplán, señora, llegó el Leoplán...”.

Este es mi homenaje, “viejo amigo” canillita y a todos los canillitas en su día.



Escrito en julio de 1998.