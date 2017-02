CARTAS DE LECTORES Locales 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

Hipocresía nacional



Sr. Director:



Después de una década volvió a mencionarse la palabra hambre, además con el denostable caso del Correo de la familia de los Macri, junto a los aumentos de la luz y el gas, mientras que los aumentos importantes en las jubilaciones son sólo para un sector de privilegiados.

También lo que pasa hoy con los afiliados del PAMI, con gran abandono y cortes de servicios que implementó el gobierno anterior.

Yo me hice cargo de mis padres y con ello de sus enfermedades, solo, con el abandono de familiares y allegados que sacaron provecho de los viejos en otros tiempos. Existiendo además un total abandono institucional cuando no se es policía, docente u otra actividad pública, haciéndose todo burocrático y discriminativo.

En estos meses pasados como tantos abuelos se produjo el deceso de mis padres. Los ancianos, como animalitos indefensos son carne de cañón para los intereses de algunos.

Recordé que una sobreviviente de Auschwitz, el campo de exterminio de la Alemania criminal nazi, dijo: "Los nazis eran gente que después de matar miles de niños, compartían fiestas y asistían a misas.

Esta sociedad tendrá triunfos económicos, seguirá con sus comulgaciones, compartirá acontecimientos festivos, pero no dormirá tranquila cuando se olvidan de los viejos.



José Colucci

DNI 16.971.902