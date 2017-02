Viotti: "muchos chicos ya empezaron" Locales 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

El domingo, el dirigente radical Leonardo Viotti había emitido un comunicado en donde afirmaba que “El proyecto de Boleto Educativo Gratuito lleva meses votado sin embargo no se está implementando. Según se ha dicho no se pondrá en marcha hasta marzo. Parece que el intendente no sabe que muchos chicos ya comenzaron a ir a la escuela desde hace días para rendir materias”.

El Boleto Educativo Gratuito es un derecho votado por el Concejo Municipal en septiembre de 2016. Contó con amplio apoyo de instituciones y vecinos, que a pesar de las sabidas deficiencias del transporte público local, entienden que contar con este beneficio ayudará principalmente a los que menos tienen a llegar cada día a la escuela y de una manera más segura.

“El 10 de agosto del año pasado, junto a la Juventud Radical, hicimos entrega del proyecto de Ordenanza a los Concejales del Frente Progresista, quienes lo tomaron como propio y dieron entrada formal al Cuerpo Legislativo. Se discutió con el resto de los ediles, se rearmó un proyecto superador que finalmente fue aprobado el 15 de septiembre. El ciclo lectivo ya comenzó para muchos niños, niñas y adolescentes, y en pocas semanas iniciará para todos. Pasaron más de 5 meses desde su aprobación y el Intendente y su equipo no supieron implementarlo. Recordemos que es un derecho conquistado y el Estado debe responder garantizándolo. Esto no sucedió ni en diciembre ni en febrero”, expresó el radical y finalizó “en nombre de los 29.000 estudiantes de la ciudad pedimos al Municipio que ponga manos a la obra y active el funcionamiento del Boleto Educativo Gratuito en los próximos días. Confiamos que con voluntad y decisión política real será posible”.