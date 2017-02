Así es el nuevo Ford Kuga, la apuesta del óvalo en el segmento de las SUV Automotores 21/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar NUEVO. El Ford Kuga se destaca por una mecánica de alto rendimiento AGIL. Su impecable dinámica y un gran nivel de equipamiento de seguridad, con múltiples asistentes, y de confort.

Hace unos años Ford encontró un lenguaje estilístico, que dio en llamar Kinetic Design, que hoy es un sello en todos sus modelos, cualquiera sea el segmento al que pertenecen.

Por supuesto, el SUV Kuga (Escape, en Estados Unidos), el más importante en términos de calidad y mecánica dentro del catálogo de la marca del óvalo, no es la excepción. Así, hace poco tiempo se lanzó en nuestro país el restyling de la segunda y actual generación del Kuga con la última evolución de ste lenguaje de diseño global de Ford.

El resultado es un utilitario deportivo de estética atractiva, funcional, con muy buen equipamiento y gran calidad general. Para ubicarlo en el mercado, cabe decir que sus rivales directos son modelos de características similares: Toyota Rav4, Hyundai Tucson, Kia Sportage, VW Tiguan, Subaru Forester y el Honda CR-V, quizás el máximo referente del segmento.



COMODO

El Kuga Titanium AWD, como todos ellos, a los que podemos denominar como todocamino, están pensados más para el asfalto y el tránsito urbano, o bajar a caminos de tierra o a la arena (sin abusar), que para el off road puro.

Ante tamaña competencia, este Ford Kuga que se fabrica en España cuenta con una mecánica muy potente. El conjunto impulsor está compuesto por el motor 2.0 EcoBoost de 4 cilindros en línea que, con inyección directa, turbocompresor e intercooler, entrega una potencia de nada menos que 240 CV (lo que lo convierte en el más potente del segmento junto con el bóxer del Forester 2.0 XT) a 5500 rpm y un par motor de 360 Nm (36,7 kgm) entre 2700 y 4500 vueltas, con el que se combina una caja automática de 6 marchas clásica (del tipo con convertidor de par), que resulta rápida y eficaz (con muy poco retardo o patinamiento en el pase de cambios) tanto en el modo normal Drive (D) como en el Sport (S), que estira los cambios hasta el régimen máximo (6500 rpm) y también en forma manual con las prácticas levas (paddle shifts) en el volante. Además, tiene tracción integral inteligente AWD.

Este conjunto ofrece los niveles de aceleración y elasticidad de un sedán de lujo (no en vano esta mecánica es utilizada también por el Ford Mondeo), con valores de 8,14 s para acelerar de 0 a 100 km/h, 15,82 s para alcanzar 400 metros con partida detenida y 29,45 s para llegar a los 1000 metros. En cuanto a la recuperación de 80 a 120 km/h en modo Drive es de 5,74 segundos. Eso sí, esta performance tiene la contraparte de un consumo elevado; en especial en ciudad, donde consume unos 14 L/100 km; esto a pesar de contar con sistema Start&Stop (puede desconectarse), que detiene el motor en paradas prolongadas de semáforos o pasos a nivel. En autopista, a 120 km/h, el gasto de combustible (más lógico) es de 10,2 L/100 km. Frena de 100 km/h a 0 en sólo 40 metros.

Tanto el comportamiento dinámico como el confort de marcha son impecables. Lo que habla muy bien del equilibrio de las suspensiones, que utilizan los dos mejores sistemas que se pueden utilizar hoy en un vehículo de serie (McPherson adelante y Multilink atrás). Así, dobla y frena con gran aplomo, y se mueve en la ciudad absorbiendo perfectamente los desniveles, empedrados y pisos desparejos. Cuenta, por supuesto con elementos de seguridad activa de nivel: controles de estabilidad, de tracción y de curva (Torque Vectoring), más asistentes de arranque y descenso en pendiente, de estacionamiento asistido (paralelo y particular), de mantenimiento de carril, de balanceo de tráiler, freno de ciudad a baja velocidad (City Safe), control de velocidad de crucero y mucho más.

Esta suavidad de marcha se transmite al interior, que ofrece además de una gran insonorización, muy buen espacio para cuatro adultos porque la quinta plaza es estrecha. Sin embargo, los pasajeros traseros disponen de piso plano (sin falso túnel de cardán) y hasta mesitas tipo avión para viajar con máxima comodidad. La posición de manejo es óptima, porque la butaca del conductor tiene regulación eléctrica (diez posiciones, incluyendo la lumbar) y el volante se ajusta tanto en altura como en profundidad.

El equipamiento de esta versión Titanium AWD es muy amplia y sin faltantes: gran pantalla táctil de 8" con el nuevo sistema multimedia Sync 3 de Ford, 7 airbags, climatizador bizona, anclajes Isofix, techo solar, sensores de lluvia y luz, y una larga lista. Pero falta algo importante, que en Ford dicen que van a corregir: no tiene rueda de auxilio, sólo trae un kit de reparación. El precio es de 943.300 pesos y la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.